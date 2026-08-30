Napoli-Arsenal in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: come vedere il debutto della squadra di Allegri in Champions League

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Anche quest'anno Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva alcune partite di Champions League.
La prima vedrà come protagonista il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che debutta in Europa al 'Maradona' contro l'Arsenal.
Una sfida tra le più interessanti considerato come i Gunners nella scorsa stagione abbiano vinto la Premier League e raggiunto proprio la finale di Champions League, persa solo ai rigori contro il PSG.
Ma quando si gioca e come sarà possibile vedere Napoli-Arsenal?