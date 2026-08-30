Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Napoli-Arsenal in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: come vedere il debutto della squadra di Allegri in Champions League

Champions League
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal

La prima gara trasmessa in diretta e in esclusiva da Prime Video per la fase campionato di Champions League sarà Napoli-Arsenal: ecco quando si gioca e come vederla.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Anche quest'anno Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva alcune partite di Champions League.

La prima vedrà come protagonista il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri, che debutta in Europa al 'Maradona' contro l'Arsenal.

Una sfida tra le più interessanti considerato come i Gunners nella scorsa stagione abbiano vinto la Premier League e raggiunto proprio la finale di Champions League, persa solo ai rigori contro il PSG.

Ma quando si gioca e come sarà possibile vedere Napoli-Arsenal?

  • QUALI PARTITE DI CHAMPIONS TRASMETTE PRIME VIDEO

    Come accade ormai da qualche anno, anche per la stagione 2026/2027 la migliore gara del mercoledì di Champions League verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

    Tutte le altre partite di Champions League invece anche in questa stagione sono visibili su Sky Sport e su NOW.

    • Pubblicità

  • NAPOLI-ARSENAL IN ESCLUSIVA SU PRIME

    La prima partita della fase campionato di Champions League 2026/27 trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video sarà Napoli-Arsenal.

    Si tratta infatti dell'unica gara di una squadra italiana in programma mercoledì 9 settembre, visto che Real Madrid-Inter si gioca martedì 8 settembre.

    La Roma e il Como invece scenderanno in campo giovedì 9 settembre rispettivamente contro Fenerbahce e Lipsia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME VEDERE NAPOLI-ARSENAL SU PRIME VIDEO

    Per vedere Napoli-Arsenal bisognerà scaricare l'app di Prime Video su smart tv o su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

    L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà collegarsi sul sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali fornite al momento della registrazione dell'account Prime.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS