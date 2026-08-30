Napoli-Arsenal in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video: come vedere il debutto della squadra di Allegri in Champions League

Per vedere Napoli-Arsenal bisognerà scaricare l'app di Prime Video su smart tv o su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà collegarsi sul sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali fornite al momento della registrazione dell'account Prime.