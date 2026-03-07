Goal.com
Conte Atalanta NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Napoli ancora imbattuto in casa, male in trasferta: così gli azzurri stanno perdendo lo Scudetto

Napoli dai due volti tra casa e trasferta: ancora imbattuto al 'Maradona', lontano dallo stadio casalingo sono stati persi punti preziosi per la lotta Scudetto.

Terza piazza consolidata e -11 dall'Inter che domenica sera sarà impegnata nel derby col Milan: il Napoli ha rafforzato la sua candidatura per la conquista di un posto nella prossima Champions League grazie al successo sul Torino.

Il 'Maradona' si è confermato un fortino inespugnabile per quanto riguarda il campionato: azzurri senza macchia davanti al loro pubblico, a differenza di quanto è accaduto lontano dallo stadio amico.

Il vero problema in termini di punti persi sta proprio nel rendimento dai due volti e dai tanti passi a vuoto maturati in trasferta: è proprio qui che il Napoli sta perdendo lo Scudetto.

  • NAPOLI LETALE IN CASA

    I numeri ci dicono che il Napoli è decisamente a proprio agio quando si tratta di giocare al 'Maradona', dove - a parte il Chelsea in Champions League - nessuna squadra è riuscita a passare.

    Nelle tredici uscite casalinghe di campionato, i campioni d'Italia in carica non hanno mai perso: il bilancio parla di nove vittorie e quattro pareggi.

    Un rendimento secondo solo all'Inter, che però al 'Meazza' ha disputato una gara in più: sono trentaquattro i punti dei nerazzurri, tre in più rispetto a un Napoli che può tentare l'aggancio.

  • L'ULTIMA VOLTA CON ANCELOTTI

    Per trovare un Napoli imbattuto in casa dopo le prime tredici partite casalinghe di un campionato bisogna risalire fino alla stagione 2018/19, quando l'allenatore era Carlo Ancelotti.

    Allora i partenopei fecero leggermente meglio vincendo dieci volte e pareggiando tre: alla fine arrivò il secondo posto alle spalle della Juventus, lontana undici lunghezze.

    Rendimento uguale a quello fatto registrare un anno prima con Sarri in panchina, nella stagione dello "Scudetto perso in albergo" contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

  • MALE IN TRASFERTA: COSÌ IL NAPOLI STA PERDENDO LO SCUDETTO

    Considerazioni del tutto agli antipodi per quanto riguarda il rendimento lontano dalle mura amiche: le sei sconfitte in campionato sono arrivate tutte in trasferta.

    Su quarantacinque punti disponibili, il Napoli ne ha racimolato soltanto venticinque: questo dato rende i partenopei la terza forza sotto questo aspetto, a -8 dall'Inter che però ha giocato due partite in meno lontano da San Siro.

    Al netto dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa di Conte, dunque, finora abbiamo ammirato un Napoli dalle due facce: letale al 'Maradona' e fragile fuori, col risultato di tanti punti persi che avrebbero fatto comodo per la lotta al titolo.

