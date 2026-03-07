Napoli ancora imbattuto in casa, male in trasferta: così gli azzurri stanno perdendo lo Scudetto

Terza piazza consolidata e -11 dall'Inter che domenica sera sarà impegnata nel derby col Milan: il Napoli ha rafforzato la sua candidatura per la conquista di un posto nella prossima Champions League grazie al successo sul Torino.

Il 'Maradona' si è confermato un fortino inespugnabile per quanto riguarda il campionato: azzurri senza macchia davanti al loro pubblico, a differenza di quanto è accaduto lontano dallo stadio amico.

Il vero problema in termini di punti persi sta proprio nel rendimento dai due volti e dai tanti passi a vuoto maturati in trasferta: è proprio qui che il Napoli sta perdendo lo Scudetto.