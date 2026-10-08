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Neres GiovaneGetty Images
Stefano Silvestri

Napoli alla brasiliana, Neres chiede spazio e Giovane torna a disposizione: come li gestirà Allegri

Serie A
Napoli vs Frosinone
Napoli
David Neres
G. Nascimento

L'ex Benfica ha dato discreti segnali contro la Fiorentina dopo mesi di sofferenze, l'ex veronese ha recuperato dall'infortunio: due soluzioni nella "solita" emergenza.

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Cané, Altafini, Alemao, ma anche Edmundo. Un Napoli alla brasiliana, più o meno, c'è sempre stato. Anche se con alterne fortune (Edmundo).

Anche Massimiliano Allegri sta per ritrovarsi a disposizione un Napoli alla brasiliana. Nelle sembianze di David Neres, ma anche in quelle di Giovane. Entrambi sono a disposizione. Ed entrambi sono quasi come dei nuovi acquisti.

Contro il Frosinone, sabato sera, sia Neres che Giovane avranno la possibilità di mettersi in mostra. In attesa di capire in che modo e con che frequenza Allegri potrà e deciderà di puntare su di loro.


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  • NERES CHIEDE SPAZIO

    Neres pare essersi finalmente lasciato alle spalle mesi di sofferenze. A Napoli incrocino le dita, ma le sensazioni lasciate dall'ex esterno di Shakhtar e Benfica contro la Fiorentina, prima della sosta, non sono state negative.

    Così così l'impatto, poi proprio Neres ha sfiorato la rete della vittoria, quella che l'avrebbe fatto uscire definitivamente dal tunnel. Così non è stato, ma più per meriti di un grande De Gea che per demeriti propri. Poi anche un cross al bacio per Favasuli, murato di nuovo dal portiere della Fiorentina.

    "L'ultima partita intera l'ha giocata a gennaio - ha detto Allegri dopo la partita - è passato un anno, è quasi come se si fosse fatto un crociato. Nella sosta faremo due amichevoli per mettere in condizione lui, Beukema, Badiashile. Al rientro abbiamo nove partite, tante trasferte, ci sarà bisogno di tutti".

  • (RI)ECCO GIOVANE

    Quanto a Giovane, fin qui non è stato ancora in grado di esordire in campionato. Colpa di un serio problema muscolare che l'ex fantasista del Verona è stato costretto a risolvere finendo sotto i ferri.

    Un "intervento di correzione inguinale", come ha spiegato il Napoli in un comunicato all'inizio di settembre. Per fortuna di Giovane c'è stata la sosta per le Nazionali in mezzo, ad attutire l'impatto di un lungo periodo prolungato lontano dai campi di gioco: un mese di stop circa.

    Tempi di recupero rispettati: martedì Giovane è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Allegri, e sostanzialmente è abile e arruolabile per essere convocato per la partita contro il Frosinone.

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  • AllegriGetty Images

    LA GESTIONE DI ALLEGRI

    Neres e Giovane ci sono, dunque. Ma come li gestirà Allegri, partendo proprio dall'anticipo del Maradona contro i ciociari in programma sabato sera?

    Quanto a David, attenzione: qualche ambizione di titolarità ce l'ha. Specialmente ora che Alisson Santos è a sua volta ai box per un infortunio, così come Vergara. Ma Lang rimane comunque favorito per giocare a sinistra nel tridente completato da Politano e Hojlund.

    Scontata, invece, la panchina iniziale per Giovane. Che però ha finalmente la possibilità di bagnare il proprio debutto stagionale, anche se a gara in corso: questa sì è una vera uscita dal tunnel.

    E il futuro? Il futuro è un'altra cosa. Giovane è a tutti gli effetti un'alternativa, sia di Politano che volendo del centravanti Hojlund, ma potrà ritagliarsi il proprio spazio. Neres, invece, deve liberarsi in maniera definitiva degli infortuni. E, chissà, tornare quello dell'anno dello Scudetto e della Supercoppa.

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  • SOLUZIONI NELL'EMERGENZA

    La certezza, intanto, è che Allegri può tirare un mezzo sospiro di sollievo. Perché per il resto la situazione infortuni continua a essere preoccupante, così come lo era stata nell'ultimo anno di Conte.

    McTominay è di nuovo a disposizione e può dare finalmente il via a una stagione sofferta. Ma tanti sono i giocatori in infermeria: gli ultimi Olivera e Vergara, dopo Favasuli, Alisson Santos, Anguissa e Buongiorno. Se non altro Meret e Spinazzola sono rientrati dopo i problemi rimediati a ridosso della sosta.

    Sarà dunque un Napoli alla brasiliana? Forse sì, forse no. Dipenderà da Neres e da Giovane, con il primo a tenersi maggiori chances di protagonismo. Ma intanto, quando sono trascorse sei giornate di campionato, Allegri sa di poter contare anche su di loro.

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