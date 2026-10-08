Napoli alla brasiliana, Neres chiede spazio e Giovane torna a disposizione: come li gestirà Allegri

La certezza, intanto, è che Allegri può tirare un mezzo sospiro di sollievo. Perché per il resto la situazione infortuni continua a essere preoccupante, così come lo era stata nell'ultimo anno di Conte.

McTominay è di nuovo a disposizione e può dare finalmente il via a una stagione sofferta. Ma tanti sono i giocatori in infermeria: gli ultimi Olivera e Vergara, dopo Favasuli, Alisson Santos, Anguissa e Buongiorno. Se non altro Meret e Spinazzola sono rientrati dopo i problemi rimediati a ridosso della sosta.

Sarà dunque un Napoli alla brasiliana? Forse sì, forse no. Dipenderà da Neres e da Giovane, con il primo a tenersi maggiori chances di protagonismo. Ma intanto, quando sono trascorse sei giornate di campionato, Allegri sa di poter contare anche su di loro.