Napoli alla brasiliana, Neres chiede spazio e Giovane torna a disposizione: come li gestirà Allegri

Cané, Altafini, Alemao, ma anche Edmundo. Un Napoli alla brasiliana, più o meno, c'è sempre stato. Anche se con alterne fortune (Edmundo).
Anche Massimiliano Allegri sta per ritrovarsi a disposizione un Napoli alla brasiliana. Nelle sembianze di David Neres, ma anche in quelle di Giovane. Entrambi sono a disposizione. Ed entrambi sono quasi come dei nuovi acquisti.
Contro il Frosinone, sabato sera, sia Neres che Giovane avranno la possibilità di mettersi in mostra. In attesa di capire in che modo e con che frequenza Allegri potrà e deciderà di puntare su di loro.
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