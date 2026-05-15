Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
20221205 yuto nagatomo(C)Getty images
Claudio D'Amato

Nagatomo convocato dal Giappone per i Mondiali 2026 a 39 anni: lacrime di gioia alla notizia

Coppa del Mondo
Giappone

L'FC Tokyo, club di Yuto Nagatomo, ha immortalato la reazione commossa dell'ex terzino dell'Inter alla notizia della convocazione: per lui sarà il quinto Mondiale.

Pubblicità

Yuto Nagatomo 'immortale'.


L'ex terzino dell'Inter è stato convocato dal Giappone per i Mondiali ormai alle porte, traducendo tutta la propria gioia in lacrime.


Questo è ciò che ha immortalato l'FC Tokyo, club nel quale il 39enne difensore milita, in un video divenuto virale.

  • NAGATOMO IN LACRIME

    Nagatomo, nel momento in cui sono stati svelati i convocati del Giappone per i Mondiali 2026, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio per la splendida notizia ricevuta.


    • Pubblicità

  • IL VIDEO DI NAGATOMO IN LACRIME



  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUINTO MONDIALE

    L'ex nerazzurro giocherà il quinto Mondiale della sua carriera, dopo aver fatto parte della spedizione nipponica a quelli del 2006, del 2010, del 2014, del 2018 e del 2022 con gli storici approdi agli ottavi raggiunti nel 2010, 2018 e 2022.


    Insomma, evergreen ed autentica bandiera.

  • I CONVOCATI DEL GIAPPONE PER I MONDIALI

    PORTIERI: Zion Suzuki (Parma), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)


    DIFENSORI: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema)


    CENTROCAMPISTI: Junnosuke Suzuki (Copenaghen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Stade Reims), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Friburgo), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Stade Reims), Kaishu Sano (Mainz) ,Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Brøndby)


    ATTACCANTI: Koki Ogawa (NEC Nijmegen) ,Daizen Maeda (Celtic) ,Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (NEC Nijmegen), Keisuke Goto (Anderlecht).

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli
Giappone crest
Giappone
GIP
Islanda crest
Islanda
ISL