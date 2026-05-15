Nagatomo convocato dal Giappone per i Mondiali 2026 a 39 anni: lacrime di gioia alla notizia

PORTIERI: Zion Suzuki (Parma), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
DIFENSORI: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema)
CENTROCAMPISTI: Junnosuke Suzuki (Copenaghen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Stade Reims), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Friburgo), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Stade Reims), Kaishu Sano (Mainz) ,Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Brøndby)
ATTACCANTI: Koki Ogawa (NEC Nijmegen) ,Daizen Maeda (Celtic) ,Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (NEC Nijmegen), Keisuke Goto (Anderlecht).