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Alessandro De Felice

Muriqi, dal flop alla Lazio alla rinascita in Liga: 21 goal e record con il Maiorca, ora è tra i bomber più decisivi d’Europa

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Dalla crisi alla Lazio al record storico con il Maiorca: 21 goal stagionali e numeri da top europeo per l’attaccante kosovaro.

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“Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo pirata è già morto (mentalmente)”: così, Vedat Muriqi si sfogava sui social il 20 novembre 2021 dopo una prestazione negativa con la Lazio contro la Juventus.

Un messaggio che fotografava il momento più buio della sua esperienza italiana, destinata a chiudersi con numeri deludenti e l’etichetta di flop: appena due goal e due assist in una stagione e mezza.

Oggi, però, il 'Pirata' è protagonista assoluto con il Maiorca, dove ha ribaltato completamente la sua carriera, diventando uno degli attaccanti più prolifici in Spagna e in Europa.

  • DALLA GUERRA ALLA LAZIO

    Nato nel 1994 a Prizren, in Kosovo, Muriqi ha vissuto un’infanzia segnata dalla guerra, come raccontato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

    Eravamo in cinquanta, dormivamo in cantina e avevamo due litri di latte per sfamarci”, con la famiglia costretta alla fuga sotto la minaccia delle milizie serbe.

    Dopo gli inizi con il Liria e il trasferimento in Turchia, l’attaccante si è messo in luce tra Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor e infine Fenerbahçe, dove una stagione da 17 goal e 7 assist ha convinto la Lazio a investire oltre 20 milioni di euro su di lui.

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  • IL FLOP ALLA LAZIO

    Arrivato nella Capitale nel 2020 come grande colpo dell’estate, Muriqi non è mai riuscito a imporsi. “Sarò il Muriqi della Lazio, non l’Ibra della Lazio”, aveva dichiarato durante la presentazione, promettendo impegno senza caricarsi di pressioni.

    Ma, tra problemi fisici, Covid e difficoltà tattiche nei sistemi di gioco prima di Simone Inzaghi e poi di Maurizio Sarri, l’attaccante ha trovato poco spazio e continuità.

    I numeri restano impietosi: due reti in circa due stagioni, entrambe contro l’Atalanta. Anche il rapporto con i tifosi non è mai decollato, nonostante la difesa pubblica di Sarri, mentre lo stesso giocatore ha ammesso: “Spesso non sono stato fortunato, ma quando ho avuto opportunità non sono andato bene”.

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  • LA RINASCITA AL MAIORCA

    Il trasferimento al Maiorca nel gennaio 2022 ha segnato la svolta. Inizialmente in prestito e poi acquistato definitivamente per circa 13 milioni di euro, Muriqi ha ritrovato fiducia e continuità.

    La scelta di andare al Maiorca ha cambiato la mia vita”, ha dichiarato, raccontando di aver ritrovato entusiasmo e serenità dopo i momenti difficili vissuti in Italia.

    I numeri confermano la trasformazione: cinque goal nei primi sei mesi, sedici nella stagione successiva, quattordici in quella seguente e ben ventuno reti nel 2025/26.

    Una crescita che ha portato i tifosi a dedicargli cori come “Muriqi Pallone d’Oro”.

  • NUMERI DA TOP IN EUROPA

    Con 21 goal stagionali, Muriqi è attualmente secondo nella classifica marcatori della Liga dietro Kylian Mbappé, fermo a 24 reti.

    A livello europeo, l’ex Lazio è collocato subito dietro nomi come Harry Kane, Mbappé ed Erling Haaland per numero di goal stagionali, superando - al momento - attaccanti come Robert Lewandowski e Lamine Yamal nelle classifiche marcatori.


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  • RECORD STORICO: SUPERATO ETO’O

    Il 12 aprile 2026, con una doppietta contro il Rayo Vallecano, Muriqi ha raggiunto quota 55 goal in Liga con il Maiorca, diventando il miglior marcatore della storia del club e superando Samuel Eto'o.

    Nello stesso match, vinto 3-0, ha contribuito a portare la squadra fuori dalla zona retrocessione.

    Decisivo anche il goal segnato il 4 aprile 2026 al 91’ contro il Real Madrid, che ha regalato una vittoria storica al Maiorca.


  • LEADER TRA CLUB E NAZIONALE

    Oltre ai successi con il club, Muriqi è il miglior marcatore nella storia del Kosovo con 32 goal, anche se non è riuscito a guidare i suoi alla qualificazione al Mondiale dopo la sconfitta nello spareggio contro la Turchia.

    Sarebbe un modo fantastico per concludere la carriera in nazionale”, ha dichiarato ai canali ufficiali della FIFA.

    Muriqi ha saputo trasformare una carriera che sembrava compromessa in una storia di riscatto.

    A 32 anni, è il simbolo della rinascita del Maiorca, che grazie ai suoi goal può puntare alla sesta stagione consecutiva in Liga, traguardo che mancava dai tempi di Eto’o e Pierre Webó.


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