Muriqi, dal flop alla Lazio alla rinascita in Liga: 21 goal e record con il Maiorca, ora è tra i bomber più decisivi d’Europa

“Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo pirata è già morto (mentalmente)”: così, Vedat Muriqi si sfogava sui social il 20 novembre 2021 dopo una prestazione negativa con la Lazio contro la Juventus.
Un messaggio che fotografava il momento più buio della sua esperienza italiana, destinata a chiudersi con numeri deludenti e l’etichetta di flop: appena due goal e due assist in una stagione e mezza.
Oggi, però, il 'Pirata' è protagonista assoluto con il Maiorca, dove ha ribaltato completamente la sua carriera, diventando uno degli attaccanti più prolifici in Spagna e in Europa.