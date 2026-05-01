Muriqi, dal flop alla Lazio alla rinascita in Liga: 21 goal e record con il Maiorca, ora è tra i bomber più decisivi d’Europa

Arrivato nella Capitale nel 2020 come grande colpo dell’estate, Muriqi non è mai riuscito a imporsi. “Sarò il Muriqi della Lazio, non l’Ibra della Lazio”, aveva dichiarato durante la presentazione, promettendo impegno senza caricarsi di pressioni.

Ma, tra problemi fisici, Covid e difficoltà tattiche nei sistemi di gioco prima di Simone Inzaghi e poi di Maurizio Sarri, l’attaccante ha trovato poco spazio e continuità.

I numeri restano impietosi: due reti in circa due stagioni, entrambe contro l’Atalanta. Anche il rapporto con i tifosi non è mai decollato, nonostante la difesa pubblica di Sarri, mentre lo stesso giocatore ha ammesso: “Spesso non sono stato fortunato, ma quando ho avuto opportunità non sono andato bene”.