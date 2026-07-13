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Muharemovic SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Muharemovic verso la Premier, sfuma il ritorno alla Juventus ma i bianconeri incassano: quanto guadagnano dalla percentuale sulla rivendita e le possibili alternative in difesa

Calciomercato
Juventus

La Juventus sembrava voler riportare Muharemovic a Torino ma le ricche offerte dalla Premier League hanno convinto sia il Sassuolo che i bianconeri, ora pronti a incassare la loro percentuale per finanziare altre operazioni.

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A meno di clamorosi colpi di scena, mai del tutto da escludere nel calciomercato, Tarik Muharemovic non tornerà alla Juventus.

Il difensore, protagonista ai Mondiali con la sua Bosnia, lascerà sicuramente il Sassuolo ma probabilmente anche la Serie A per trasferirsi in Inghilterra.

Sono ben tre i club di Premier League che si contendono Muharemovic e stanno dando vita ad una vera e propria asta. Cosa che ha convinto sia il Sassuolo che la Juventus a procedere con la cessione.

I bianconeri in questo modo passeranno all'incasso grazie alla clausola sulla rivendita e, con i soldi della cessione di Muharemovic, potrebbero finanziare altre operazioni in entrata ritenute prioritarie rispetto all'acquisto del difensore bosniaco.

  • DOVE GIOCHERÀ MUHAREMOVIC

    Dopo due ottime stagioni col Sassuolo, tra Serie B e Serie A, Muharemovic è diventato un nome caldissimo sul mercato.

    Il bosniaco piaceva all'Inter e anche la Juventus ha seriamente pensato di riportarlo a Torino, sfruttando la possibilità di acquistarlo alla metà rispetto alla concorrenza.

    Alla fine però il futuro di Muharemovic dovrebbe essere in Premier League. Sulle sue tracce ci sono infatti sia il Sunderland che il Bournemouth, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione soprattutto il Leeds.

    Il Sassuolo conta di chiudere la cessione di Muharemovic per circa 40 milioni di euro. Di cui comunque incasserà solo la metà.

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  • QUANTO INCASSA LA JUVENTUS

    Già perché la Juventus è comunque parte in causa nell'operazione Muharemovic.

    Al momento del suo trasferimento al Sassuolo, prestito con obbligo di riscatto a circa 4 milioni di euro, i bianconeri hanno inserito una percentuale sulla rivendita pari al 50%.

    La Juventus insomma incasserà esattamente la metà della cifra stabilita per la cessione di Muharemovic. Ecco perché sia il Sassuolo che la società torinese sperano di chiudere per almeno 40 milioni di euro.

    In questo modo soprattutto Carnevali avrebbe un po' di ossigeno per sistemare i conti e soprattutto finanziare le operazioni in entrata definite prioritarie al momento del suo arrivo alla Juventus.

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  • PERCHÈ LA JUVE RINUNCIA A MUHAREMOVIC

    Come detto sopra in realtà la Juventus ha valutato con attenzione l'idea di riportare Muharemovic a Torino.

    Il bosniaco era cresciuto nella Juventus Next Gen ma senza mai debuttare in Prima squadra, fino alla cessione al Sassuolo dove è esploso.

    Un trattamento che il difensore non aveva troppo gradito come confessato recentemente in un'intervista.

    "Non mi piace parlare di questo, perché ho passato dei momenti non bellissimi. Non è stato facile guardare i compagni esordire e io essere l'unico a non giocare. Non mi piace parlare di questo perché stavo molto male" ha dichiarato Muharemovic a DAZN.

    E anche stavolta la Juventus, alla fine, ha preferito passare nuovamente all'incasso piuttosto che investire su Muharemovic una ventina di milioni. Una scelta dettata da ragione tecniche ma soprattutto economiche.

    L'obiettivo è sistemare i conti e poi regalare a Spalletti un paio di colpi nel giro di poche settimane. Muharemovic, insomma, non è una priorità per la Juventus.


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  • GLI OBIETTIVI DELLA JUVENTUS

    Ma quindi chi può arrivare alla Juventus con i soldi della cessione di Muharemovic?

    Carnevali molto probabilmente proverà ad accelerare per quelle che aveva indicato come le due priorità: portiere e attaccante.

    Nel primo caso l'obiettivo era e resta il Dibu Martinez col quale c'è un accordo di massima mentre va trovato quello con l'Aston Villa sul prezzo del cartellino.

    Stesso discorso per Randal Kolo Muani. Il francese spinge per tornare a Torino ma il PSG continua a chiedere 50 milioni mentre la Juventus non vorrebbe spingersi oltre i 40.

    E in difesa? Il profilo preferito da Spalletti è Lucumi la cui clausola scade a metà luglio ma ha il contratto in scadenza col Bologna, mentre non è da escludere un tentativo per Tomori. L'inglese è in uscita dal Milan e piace a Massara.

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