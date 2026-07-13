Muharemovic verso la Premier, sfuma il ritorno alla Juventus ma i bianconeri incassano: quanto guadagnano dalla percentuale sulla rivendita e le possibili alternative in difesa

Come detto sopra in realtà la Juventus ha valutato con attenzione l'idea di riportare Muharemovic a Torino.

Il bosniaco era cresciuto nella Juventus Next Gen ma senza mai debuttare in Prima squadra, fino alla cessione al Sassuolo dove è esploso.

Un trattamento che il difensore non aveva troppo gradito come confessato recentemente in un'intervista.

"Non mi piace parlare di questo, perché ho passato dei momenti non bellissimi. Non è stato facile guardare i compagni esordire e io essere l'unico a non giocare. Non mi piace parlare di questo perché stavo molto male" ha dichiarato Muharemovic a DAZN.

E anche stavolta la Juventus, alla fine, ha preferito passare nuovamente all'incasso piuttosto che investire su Muharemovic una ventina di milioni. Una scelta dettata da ragione tecniche ma soprattutto economiche.

L'obiettivo è sistemare i conti e poi regalare a Spalletti un paio di colpi nel giro di poche settimane. Muharemovic, insomma, non è una priorità per la Juventus.



