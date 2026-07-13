Muharemovic verso la Premier, sfuma il ritorno alla Juventus ma i bianconeri incassano: quanto guadagnano dalla percentuale sulla rivendita e le possibili alternative in difesa

A meno di clamorosi colpi di scena, mai del tutto da escludere nel calciomercato, Tarik Muharemovic non tornerà alla Juventus.
Il difensore, protagonista ai Mondiali con la sua Bosnia, lascerà sicuramente il Sassuolo ma probabilmente anche la Serie A per trasferirsi in Inghilterra.
Sono ben tre i club di Premier League che si contendono Muharemovic e stanno dando vita ad una vera e propria asta. Cosa che ha convinto sia il Sassuolo che la Juventus a procedere con la cessione.
I bianconeri in questo modo passeranno all'incasso grazie alla clausola sulla rivendita e, con i soldi della cessione di Muharemovic, potrebbero finanziare altre operazioni in entrata ritenute prioritarie rispetto all'acquisto del difensore bosniaco.