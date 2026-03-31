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Palestra MuharemovicGetty Images
Lelio Donato

Muharemovic su Palestra era da rosso? Proteste azzurre per la mancata espulsione nei supplementari di Bosnia-Italia: Donnarumma furioso con l'arbitro

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Il difensore del Sassuolo atterra Palestra al limite dell'area di rigore nel primo tempo supplementare di Bosnia-Italia. L'arbitro Turpin ammonisce Muharemovic, niente espulsione tra le proteste azzurre.

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Grandi proteste nei supplementari di Bosnia-Italia.

Fa discutere la mancata espulsione di Muharemovic in occasione di un fallo su Marco Palestra lanciato a rete.

Veementi le proteste dei giocatori azzurri ed in particolare del capitano Donnarumma.

  • IL FALLO DI MUHAREMOVIC SU PALESTRA

    Marco Palestra, lanciato verso la porta della Bosnia ed in possesso del pallone, viene atterrato da Muharemovic al limite dell'area di rigore.

    Turpin estrae il cartellino giallo per il difensore del Sassuolo e viene immediatamente accerchiato dai giocatori dell'Italia, che chiedono l'espulsione.

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  • MUHAREMOVIC DOVEVA ESSERE ESPULSO?

    L'intervento di Muharemovic è stato molto simile a quello che, nel primo tempo di Bosnia-Italia, ha portato all'espulsione diretta di Bastoni.

    Stavolta però l'arbitro ha ritenuto che la sanzione più giusta fosse l'ammonizione. Una scelta che appare sbagliata.

    Ma nonostante questo il Var non ha richiamato Turpin confermando la decisione di campo.

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