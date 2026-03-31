Muharemovic su Palestra era da rosso? Proteste azzurre per la mancata espulsione nei supplementari di Bosnia-Italia: Donnarumma furioso con l'arbitro

Grandi proteste nei supplementari di Bosnia-Italia.
Fa discutere la mancata espulsione di Muharemovic in occasione di un fallo su Marco Palestra lanciato a rete.
Veementi le proteste dei giocatori azzurri ed in particolare del capitano Donnarumma.
Grandi proteste nei supplementari di Bosnia-Italia.
Fa discutere la mancata espulsione di Muharemovic in occasione di un fallo su Marco Palestra lanciato a rete.
Veementi le proteste dei giocatori azzurri ed in particolare del capitano Donnarumma.
Marco Palestra, lanciato verso la porta della Bosnia ed in possesso del pallone, viene atterrato da Muharemovic al limite dell'area di rigore.
Turpin estrae il cartellino giallo per il difensore del Sassuolo e viene immediatamente accerchiato dai giocatori dell'Italia, che chiedono l'espulsione.
L'intervento di Muharemovic è stato molto simile a quello che, nel primo tempo di Bosnia-Italia, ha portato all'espulsione diretta di Bastoni.
Stavolta però l'arbitro ha ritenuto che la sanzione più giusta fosse l'ammonizione. Una scelta che appare sbagliata.
Ma nonostante questo il Var non ha richiamato Turpin confermando la decisione di campo.