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Muharemovic SassuoloGetty Images
Alessandro De Felice

Muharemovic infiamma la vigilia di Bosnia-Italia: eroe contro il Galles, dalla vetrina Mondiale a uomo mercato tra Juventus e Inter

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Bosnia ed Erzegovina vs Italia
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Dal salvataggio decisivo contro il Galles alla crescita nel Sassuolo: il difensore centrale bosniaco trascina la nazionale balcanica e attira l'attenzione di Juventus e Inter in vista del mercato estivo.

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Tarik Muharemovic arriva alla sfida contro l’Italia nel momento più alto della sua stagione e della sua giovane carriera.

Il difensore del Sassuolo, protagonista nella semifinale playoff vinta dalla sua Bosnia in casa del Galles ai calci di rigore, ha caricato l’ambiente con dichiarazioni forti e dirette, alimentando l’attesa per la finale dei playoff contro l'Italia di Gattuso, in programma a Zenica martedì sera.

Reduce da un campionato da protagonista in Serie A e da prestazioni solide anche in nazionale, il centrale bosniaco si presenta come uno degli uomini chiave nella corsa alla seconda qualificazione mondiale della storia del suo Paese.

Parallelamente, il suo nome è entrato nei radar del mercato internazionale, con Juventus e Inter pronte a contenderselo.

  • LA NOTTE DI CARDIFF

    In Galles Muharemovic ha mantenuto lucidità e leadership per tutta la gara, contribuendo in modo determinante alla rimonta bosniaca.

    Fino all’86’ la Bosnia era fuori dalla finale, poi il goal di Dzeko e il rigore decisivo di Alajbegovic hanno ribaltato la partita, ma anche il lavoro difensivo del centrale del Sassuolo è stato decisivo nella qualificazione.

    Una gara ripresa sul filo da parte della nazionale di Barbarez e poi ribaltata ai calci di rigore, che hanno consegnato la qualificazione alla finale playoff contro l’Italia di Gattuso.


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  • COSA HA DETTO MUHAREMOVIC

    Proprio a proposito di Bosnia-Italia, al termine della gara di Cardiff, Tarik Muharemovic ha lanciato la sfida agli Azzurri:

    Martedì scenderemo in campo per divorare chiunque si presenti. Lotteremo fino alla fine per realizzare il nostro sogno. Zenica sarà infuocata, non abbiamo paura di nessuno. Temiamo solo Dio", ha dichiarato.

    Parole ribadite anche dopo il triplice fischio:

    Andremo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica”, a conferma di un clima già incandescente attorno alla sfida decisiva.


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  • NUMERI DA LEADER

    La partita di Cardiff ha messo in evidenza la maturità difensiva di Muharemovic. Due episodi lo hanno portato alla ribalta: una deviazione decisiva sul tiro di Daniel James finito sulla traversa e un intercetto di testa su conclusione di Wilson nei supplementari.

    La sua prestazione complessiva è stata la migliore della difesa bosniaca: 13 chiusure vincenti, 8 recuperi e soltanto tre falli commessi.

    A questi si aggiungono lanci precisi da centrosinistra che hanno messo in difficoltà la retroguardia gallese.

    Nonostante le sole 11 presenze complessive in nazionale, di cui 8 da titolare, il 23enne ha mostrato un senso della posizione da veterano, evitando situazioni di emergenza e guidando il reparto con sicurezza.


  • IL PERCORSO DI MUHAREMOVIC

    Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Muharemovic è arrivato in Italia a 18 anni, passando tra Primavera e Next Gen prima di trasferirsi al Sassuolo per 2 milioni di euro.

    Dopo una stagione in Serie B, si è imposto in Serie A come titolare inamovibile nella squadra di Grosso: ha saltato solo una partita per scelta tecnica, due per infortunio e una per squalifica, risultando sempre presente nelle altre gare. In campionato ha già collezionato 27 presenze con 2 goal e 2 assist.

    E da settembre non ha saltato neppure un minuto con la Bosnia, confermando continuità e affidabilità.


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  • CHI È MUHAREMOVIC

    Difensore centrale mancino, capace di giocare sia in una difesa a tre sul centrosinistra sia da marcatore puro, Muharemovic si distingue per fisicità, intelligenza tattica e personalità.

    Nato a Lubiana, parla cinque lingue – italiano, bosniaco, inglese, sloveno e tedesco – ed è rapidamente diventato un leader dentro e fuori dal campo.

    La sua crescita lo ha portato a essere considerato una delle stelle emergenti del Sassuolo e uno dei prospetti più interessanti tra i difensori della Serie A.


  • MUHAREMOVIC NEL MIRINO DI INTER E JUVENTUS

    Le prestazioni stagionali hanno fatto impennare il valore del cartellino di Tarik Muharemovic, passato da una valutazione iniziale di 2 milioni a circa 25-30 milioni di euro.

    La Juventus, che lo ha ceduto mantenendo il 50% sulla futura rivendita, può riacquistarlo a prezzo dimezzato rispetto alla valutazione attuale. Un vantaggio significativo nella corsa al giocatore, anche grazie al rapporto personale con Kenan Yildiz, suo grande amico dai tempi della Next Gen.

    Sull’ex bianconero si registra anche il forte interesse dell’Inter, che valuta il suo profilo in relazione al possibile scenario legato ad Alessandro Bastoni.

    Il difensore nerazzurro è infatti nel mirino del Barcellona, disposto a trattare su una base di circa 70 milioni di euro, e una sua eventuale cessione aprirebbe scenari importanti nella difesa futura.


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  • VETRINA MONDIALE E AMBIZIONI

    Senza la vetrina delle coppe europee con il Sassuolo, la nazionale rappresenta per Muharemovic la principale occasione per mettersi in mostra a livello internazionale.

    La qualificazione al Mondiale potrebbe amplificare ulteriormente la sua visibilità e incidere sul suo futuro, rendendolo uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo.

    Nel frattempo, il difensore bosniaco resta concentrato sull’obiettivo immediato: trascinare la Bosnia verso la qualificazione e confermare la sua crescita contro l’Italia, avversario simbolico anche per il suo percorso calcistico.


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