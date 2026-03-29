Muharemovic infiamma la vigilia di Bosnia-Italia: eroe contro il Galles, dalla vetrina Mondiale a uomo mercato tra Juventus e Inter

Tarik Muharemovic arriva alla sfida contro l’Italia nel momento più alto della sua stagione e della sua giovane carriera.
Il difensore del Sassuolo, protagonista nella semifinale playoff vinta dalla sua Bosnia in casa del Galles ai calci di rigore, ha caricato l’ambiente con dichiarazioni forti e dirette, alimentando l’attesa per la finale dei playoff contro l'Italia di Gattuso, in programma a Zenica martedì sera.
Reduce da un campionato da protagonista in Serie A e da prestazioni solide anche in nazionale, il centrale bosniaco si presenta come uno degli uomini chiave nella corsa alla seconda qualificazione mondiale della storia del suo Paese.
Parallelamente, il suo nome è entrato nei radar del mercato internazionale, con Juventus e Inter pronte a contenderselo.