Muharemovic infiamma la vigilia di Bosnia-Italia: eroe contro il Galles, dalla vetrina Mondiale a uomo mercato tra Juventus e Inter

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Muharemovic è arrivato in Italia a 18 anni, passando tra Primavera e Next Gen prima di trasferirsi al Sassuolo per 2 milioni di euro.

Dopo una stagione in Serie B, si è imposto in Serie A come titolare inamovibile nella squadra di Grosso: ha saltato solo una partita per scelta tecnica, due per infortunio e una per squalifica, risultando sempre presente nelle altre gare. In campionato ha già collezionato 27 presenze con 2 goal e 2 assist.

E da settembre non ha saltato neppure un minuto con la Bosnia, confermando continuità e affidabilità.



