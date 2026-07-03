Muharemovic alla Juventus, chiusura vicina: operazione da 18 milioni di euro, il ruolo di Yildiz nella trattativa

Muharemovic, che ha chiuso l'ultima stagione con 2 goal e 2 assist in 32 partite con il Sassuolo (e 7 cartellini gialli) inizialmente aveva molti dubbi riguardo al ritorno alla Juventus. Questione di orgoglio e delusione, quella che ha provato per essere stato scaricato frettolosamente nell'estate 2024. Ha cambiato idea anche grazie al lavoro ai fianchi di Kenan Yildiz. I due sono amici, hanno giocato insieme per un periodo in Primavera e Next Gen, il marchio del 10 sulla scelta di "Muha" è evidente. C'è poi l'aspetto gerarchico: Spalletti lo ha voluto e lo ha rassicurato, sarà al centro del progetto. Di una Juve che dopo Ekhator è pronta a piazzare il secondo colpo.