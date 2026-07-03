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Juventus FC v US Salernitana - Coppa ItaliaGetty Images Sport

Muharemovic alla Juventus, chiusura vicina: operazione da 18 milioni di euro, il ruolo di Yildiz nella trattativa

Juventus
Calciomercato
T. Muharemovic

I bianconeri superano l'Inter nella corsa al centrale bosniaco: fumata bianca attesa entro la metà di settimana prossima.

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Tarik Muharemovic si avvicina alla Juventus. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare prima delle firme, ma il difensore bosniaco è vicino al ritorno a Torino, dove ha già giocato con la Primavera bianconera e con la Next Gen. La trattativa con il Sassuolo, proprietario del cartellino, corre spedita, l'affare potrebbe chiudersi tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Battuta la forte concorrenza dell'Inter, che da mesi aveva messo le mani sul centrale classe 2003 nato a Lubiana, senza però riuscire ad affondare il colpo. La Juve vince il primo derby d'Italia del 2026-27, Spalletti avrà il rinforzo in difesa che cercava.

  • I COSTI DELL'OPERAZIONE

    Per Muharemovic la Juventus pagherà circa la metà del suo reale valore, considerando che quando l'ha ceduto al Sassuolo si è tenuta il 50 per cento alla rivendita: il suo cartellino prevede un esborso di 16 milioni più 2 di bonus. Il bosniaco, che ha salutato i Mondiali dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, firmerà un contratto di cinque a poco più di 2 milioni di euro netti a stagione. E' atteso a Torino con i suoi agenti nei prossimi giorni, sosterrà le visite e metterà l'autografo sui documenti, poi partirà in vacanza. Dovrebbe essere a disposizione di Spalletti a fine mese.

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  • DECISIVO YILDIZ

    Muharemovic, che ha chiuso l'ultima stagione con 2 goal e 2 assist in 32 partite con il Sassuolo (e 7 cartellini gialli) inizialmente aveva molti dubbi riguardo al ritorno alla Juventus. Questione di orgoglio e delusione, quella che ha provato per essere stato scaricato frettolosamente nell'estate 2024. Ha cambiato idea anche grazie al lavoro ai fianchi di Kenan Yildiz. I due sono amici, hanno giocato insieme per un periodo in Primavera e Next Gen, il marchio del 10 sulla scelta di "Muha" è evidente. C'è poi l'aspetto gerarchico: Spalletti lo ha voluto e lo ha rassicurato, sarà al centro del progetto. Di una Juve che dopo Ekhator è pronta a piazzare il secondo colpo.

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