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Thorstvedt espulso Sassuolo-LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Sassuolo-Lazio: Thorstvedt espulso al 32', giusti i due rigori, perché è stato convalidato lo 0-1 di Taylor

Serie A
Sassuolo vs Lazio
Sassuolo
Lazio

Sassuolo in 10 uomini poco dopo la mezz'ora, dopo aver già protestato per la convalida del primo vantaggio della Lazio, poi due rigori per la squadra di Gattuso: cos'è successo al Mapei Stadium.

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Sassuolo-Lazio ha regalato parecchie emozioni e parecchie reti, ma anche diversi casi da moviola che l'arbitro Zufferli e la Sala VAR si sono ritrovati costretti a districare.

Dallo 0-1 di Taylor convalidato nonostante le proteste dei giocatori neroverdi all'espulsione diretta di Thorstvedt, passando per due rigori concessi ai biancocelesti, ecco dunque la moviola della partita del Mapei Stadium.


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  • 2' - CONVALIDATO LO 0-1 DI TAYLOR

    Dopo appena due minuti, Taylor si ritrova sul sinistro un pallone vagante dentro l'area e di precisione lo piazza alle spalle di Turati, vanamente proteso in tuffo.

    Il Sassuolo, però, protesta perché Frattesi - in posizione irregolare - si trova proprio sulla traiettoria del pallone e saltando lo lascia passare sotto le gambe, facendolo sfilare in rete. Il check VAR in effetti, è lungo, si valuta anche un possibile tocco dello stesso Frattesi, che però non c'è. E alla fine la rete viene convalidata.

    Perché? Perché l'ex interista non ha impallato la visione di Turati, che anche senza la presenza dell'avversario nei pressi della porta non sarebbe con ogni probabilità arrivato a deviare il pallone.

  • 18' - BUONO ANCHE L'1-2 DI FLORIANI

    Lungo check VAR anche in occasione del secondo vantaggio laziale, arrivato al 18' grazie a Floriani Mussolini. Sempre per un presunto fuorigioco, in realtà inesistente.

    Il terzino ex Cremonese si trova infatti in posizione regolare al momento del perfetto centro radente di Taylor, anche se per centimetri. Goal annullato in un primo momento, poi convalidato proprio grazie all'intervento della Sala VAR.

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  • 32' - L'ESPULSIONE DI THORSTVEDT

    Altro episodio chiave poco dopo la mezz'ora: Thorstvedt interviene con il piede a martello sulla gamba di Zaccagni e Zufferli corre nella sua direzione, estraendo il cartellino rosso diretto.

    Decisione non solo giusta, ma inevitabile: il fallo del norvegese è duro e molto pericoloso, con il piede a martello che va direttamente sulla gamba di Zaccagni, la quale si piega in modo sinistro. Nulla di grave, per fortuna, per il capitano laziale.

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  • 49' - ASSEGNATO UN RIGORE ALLA LAZIO

    Altro episodio all'inizio del secondo tempo: Zaccagni viene liberato in area e calcia di prima intenzione trovando una deviazione in angolo con un braccio di Cinquegrano.

    Inizialmente viene assegnato un corner alla Lazio, ma dopo un on field review la decisione di Zufferli cambia: è calcio di rigore a favore dei biancocelesti, che poi verrà parato da Turati allo stesso Zaccagni.

    La decisione è giusta, in quanto il braccio di Cinquegrano è staccato dal corpo e va verso il pallone.

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  • 60' - SECONDO RIGORE ALLA LAZIO

    Poche discussioni anche sul secondo rigore concesso alla Lazio, questa volta per un fallo in area di Caleta-Car su Isaksen: netto il pestone del croato, che frana in maniera ingenua sull'avversario a pochi passi dalla porta. Anche in questo caso Turati fa il fenomeno, parando anche il penalty di Frattesi dopo quello di Zaccagni.

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