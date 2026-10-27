Moviola Sassuolo-Lazio: Thorstvedt espulso al 32', giusti i due rigori, perché è stato convalidato lo 0-1 di Taylor

Dopo appena due minuti, Taylor si ritrova sul sinistro un pallone vagante dentro l'area e di precisione lo piazza alle spalle di Turati, vanamente proteso in tuffo.

Il Sassuolo, però, protesta perché Frattesi - in posizione irregolare - si trova proprio sulla traiettoria del pallone e saltando lo lascia passare sotto le gambe, facendolo sfilare in rete. Il check VAR in effetti, è lungo, si valuta anche un possibile tocco dello stesso Frattesi, che però non c'è. E alla fine la rete viene convalidata.

Perché? Perché l'ex interista non ha impallato la visione di Turati, che anche senza la presenza dell'avversario nei pressi della porta non sarebbe con ogni probabilità arrivato a deviare il pallone.