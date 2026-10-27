Moviola Sassuolo-Lazio: Thorstvedt espulso al 32', giusti i due rigori, perché è stato convalidato lo 0-1 di Taylor

Sassuolo-Lazio ha regalato parecchie emozioni e parecchie reti, ma anche diversi casi da moviola che l'arbitro Zufferli e la Sala VAR si sono ritrovati costretti a districare.
Dallo 0-1 di Taylor convalidato nonostante le proteste dei giocatori neroverdi all'espulsione diretta di Thorstvedt, passando per due rigori concessi ai biancocelesti, ecco dunque la moviola della partita del Mapei Stadium.
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