Francesco Schirru

Moviola Juventus-Cremonese, c'era il rigore al 24'? Prima assegnato, poi tolto: cosa è successo

  • NIENTE RIGORE PER LA CREMONESE

    Al 24' l'arbitro Feliciani assegna un rigore per la Cremonese. Dopo aver visionato l'episodio al VAR, però, il direttore di gara decide di eliminare il penalty: caso limite, ma l'intervento di Locatelli è su pallone, ma decisamente al limite e che ha colpito anche Johnsen.

    Caos sulla panchina della Cremonese dopo la revoca del penalty, espulso l'allenatore ospite Nicola.

