Moviola Juventus-Cremonese, c'era il rigore al 24'? Prima assegnato, poi tolto: cosa è successo

Al 24' l'arbitro Feliciani assegna un rigore per la Cremonese. Dopo aver visionato l'episodio al VAR, però, il direttore di gara decide di eliminare il penalty: caso limite, ma l'intervento di Locatelli è su pallone, ma decisamente al limite e che ha colpito anche Johnsen.

Caos sulla panchina della Cremonese dopo la revoca del penalty, espulso l'allenatore ospite Nicola.