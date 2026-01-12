Getty Images Sport
Moviola Juventus-Cremonese, c'era il rigore al 24'? Prima assegnato, poi tolto: cosa è successo
NIENTE RIGORE PER LA CREMONESE
Al 24' l'arbitro Feliciani assegna un rigore per la Cremonese. Dopo aver visionato l'episodio al VAR, però, il direttore di gara decide di eliminare il penalty: l'intervento di Locatelli è effettivamente su pallone, ma decisamente al limite e molto rischioso per Johnsen, colpito dopo che Locatelli impatta sulla sfera.
Caos sulla panchina della Cremonese dopo la revoca del penalty, espulso l'allenatore ospite Nicola.
