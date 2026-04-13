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Fabbri Fiorentina LazioGetty Images
Nino Caracciolo

Moviola Fiorentina-Lazio: fallo di rigore di Mandragora su Noslin? Decisione confermata e niente penalty dopo il controllo VAR

Serie A
Fiorentina vs Lazio
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Lazio

Il posticipo tra Fiorentina e Lazio chiude il trentaduesimo turno di Serie A: gli episodi da moviola del match.

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Tutti gli episodi di moviola in Fiorentina-Lazio.

  • 63’ – CONTATTO MANDRAGORA-NOSLIN

    Al minuto 63’ Noslin tenta il dribbling nell'area della Fiorentina: l’olandese sposta la palla e va in contrasto con Mandragora. Il contatto tra i due è lievissimo e l’arbitro Fabbri ammonisce Noslin per simulazione. Poco dopo però viene richiamato per rivedere l’episodio al monitor: dopo il controllo VAR l’arbitro conferma la decisione e non assegna nessun calcio di rigore alla Lazio.

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