Moviola Fiorentina-Lazio: fallo di rigore di Mandragora su Noslin? Decisione confermata e niente penalty dopo il controllo VAR

Al minuto 63’ Noslin tenta il dribbling nell'area della Fiorentina: l’olandese sposta la palla e va in contrasto con Mandragora. Il contatto tra i due è lievissimo e l’arbitro Fabbri ammonisce Noslin per simulazione. Poco dopo però viene richiamato per rivedere l’episodio al monitor: dopo il controllo VAR l’arbitro conferma la decisione e non assegna nessun calcio di rigore alla Lazio.