Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Robinio Vaz RomaGetty Images
Michael Di Chiaro

Moviola di Roma-Bologna di Europa League: Zortea e Robinio Vaz giù in area, un rigore per parte

Tutti gli episodi dubbi e da moviola della gara di ritorno degli ottavi di finale dell'euroderby tra Roma e Bologna: arbitra il rumeno Istvan Kovacs, in sala VAR il portoghese Tiago Martins supportato dal belga Bram Van Driessche.

Pubblicità

  • 22' - GOAL DI ROWE: MANCINI PROTESTA

    22' - Il Bologna sblocca il match al 22' grazie all'inserimento perfetto di Rowe che poi batte Svilar con un piazzato imparabile all'angolino. Tuttavia, la Roma ha protestato per una presunta trattenuta dell'ex Marsiglia ai danni di Mancini. Dopo un breve check del VAR, tuttavia non sono state ravvisate scorrettezze e la rete è stata annullata.

    • Pubblicità

  • 45' - RIGORE PER IL BOLOGNA

    45' - Bernardeschi in verticale per Zortea che ruba il tempo a El Shaarawy: l'esterno rossoblù cade dopo un contatto in area e Kovacs indica il dischetto. Penalty poi confermato anche dal VAR.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 67' - RIGORE PER IL BOLOGNA

    67' - Azione insistita da parte della Roma che penetra in area bolognese con Robinio Vaz, spinto da Freuler in area di rigore: per Kovacs nessun dubbio, è rigore per i giallorossi.

Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC