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Moviola di Roma-Bologna di Europa League: Zortea e Robinio Vaz giù in area, un rigore per parte
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22' - GOAL DI ROWE: MANCINI PROTESTA
22' - Il Bologna sblocca il match al 22' grazie all'inserimento perfetto di Rowe che poi batte Svilar con un piazzato imparabile all'angolino. Tuttavia, la Roma ha protestato per una presunta trattenuta dell'ex Marsiglia ai danni di Mancini. Dopo un breve check del VAR, tuttavia non sono state ravvisate scorrettezze e la rete è stata annullata.
45' - RIGORE PER IL BOLOGNA
45' - Bernardeschi in verticale per Zortea che ruba il tempo a El Shaarawy: l'esterno rossoblù cade dopo un contatto in area e Kovacs indica il dischetto. Penalty poi confermato anche dal VAR.
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67' - RIGORE PER IL BOLOGNA
67' - Azione insistita da parte della Roma che penetra in area bolognese con Robinio Vaz, spinto da Freuler in area di rigore: per Kovacs nessun dubbio, è rigore per i giallorossi.
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