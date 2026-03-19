22' - Il Bologna sblocca il match al 22' grazie all'inserimento perfetto di Rowe che poi batte Svilar con un piazzato imparabile all'angolino. Tuttavia, la Roma ha protestato per una presunta trattenuta dell'ex Marsiglia ai danni di Mancini. Dopo un breve check del VAR, tuttavia non sono state ravvisate scorrettezze e la rete è stata annullata.