L'Italia si gioca la qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Bosnia Erzegovina. Di seguito l'analisi degli episodi da moviola più discussi della finale playoff.
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Moviola Bosnia Erzegovina-Italia: Bastoni espulso nel primo tempo, c'era il rosso diretto? C'era fallo di Dzeko sul goal del pareggio?
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L'ESPULSIONE DI BASTONI
Al 42' di Bosnia-Italia gli Azzurri sono rimasti in dieci per il rosso diretto a Bastoni.
Il difensore dell'Inter, nel tentativo di fermare Memic lanciato verso la porta di Donnarumma, è intervenuto da dietro atterrando l'avversario.
Nessun dubbio per l'arbitro francese Turpin che ha espulso Bastoni. Una decisione corretta in base al regolamento.
IL GOAL DELLA BOSNIA ERA REGOLARE?
In occasione del pareggio della Bosnia gli Azzurri protestano per un presunto fallo di Dzeko su Mancini.
L'arbitro Turpin però non giudica irregolare il contatto tra i due e il Var non lo richiama alla review. Anche in questo caso la decisione appare corretta.
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