Mourinho torna all'Olimpico col Real Madrid e non ha dubbi: "Inter e Roma sono le due squadre più forti d'Italia, io mai nemico"

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Josè Mourinho torna a Roma da avversario come allenatore del Real Madrid.
Il tecnico portoghese sulla panchina giallorossa ha vissuto due stagioni intense con altrettante finali, dal trionfo in Conference League alla delusione in Europa League.
Poi l'improvviso esonero, proprio dopo una gara contro l'Atalanta di Gasperini che oggi guida quella che è stata la sua Roma.
Di seguito le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid.