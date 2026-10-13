Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
Lelio Donato

Mourinho torna all'Olimpico col Real Madrid e non ha dubbi: "Inter e Roma sono le due squadre più forti d'Italia, io mai nemico"

Champions League
Real Madrid
Roma vs Real Madrid
Roma

Le parole del tecnico portoghese che torna a Roma sulla panchina del Real Madrid per la seconda giornata di Champions League. Cosa ha detto Mourinho prima della sfida contro i giallorossi.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Josè Mourinho torna a Roma da avversario come allenatore del Real Madrid.

Il tecnico portoghese sulla panchina giallorossa ha vissuto due stagioni intense con altrettante finali, dal trionfo in Conference League alla delusione in Europa League.

Poi l'improvviso esonero, proprio dopo una gara contro l'Atalanta di Gasperini che oggi guida quella che è stata la sua Roma.

Di seguito le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid.

  • AVVERSARI MA NON NEMICI

    Intervistato da 'Sky Sport', Mourinho non ha nascosto che per lui non si tratterà di una partita come tutte le altre.

    "Sarebbe meglio venire qui non da nemico. Per novanta minuti saremo avversari, ma se i tifosi mi vogliono fare un saluto speciale anch'io vorrei abbracciare i romanisti. Cercherà di controllarmi, ma magari non riesco a controllarmi e la gente capisce l'amore che ho per loro" ha ammesso lo Special One.

  • LA FORZA DELLA ROMA

    In conferenza stampa invece Mourinho ha definito la Roma una delle squadre più forti d'Italia:

    "Nelle prime due partite della Champions affrontiamo le due squadre più forti d'Italia, nella prima l'Inter e ora la Roma. Loro sono motivati nel giocare la Champions all'Olimpico, di fronte a un pubblico che non viene solo a vedere la partita ma a giocare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE SU GASPERINI

    Mourinho ha poi fatto i complimenti a Gasperini: "Lo rispetto come allenatore importante nel calcio italiano, un allenatore che fa da anni un lavoro importante.

    Siamo preparati sui principi con cui hanno giocato tutte queste partite, che è quello che abbiamo osservato. Loro sanno che quelli là con la maglietta bianca non sono propriamente una squadra facile. Siamo preparati anche per poter reagire a qualcosa di diverso".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • I TASSISTI "LAZIALI"

    Non manca una battuta alla domanda sul giudizio di un tassista per cui Mourinho alla Roma ha vinto l'affetto della città.

    "Occhio che i tassisti possono essere anche laziali. Non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea e giocato una seconda finale europea. Non nascondo che i romanisti sono speciali, mi hanno tratto bene ovunque, ma questa gente è speciale" ha sottolineato Mourinho.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL MOMENTO DI VINICIUS E LE POLEMICHE IN LIGA

    Lo Special One ha poi difeso Vinicius, sempre più nel mirino della critica: "Mi fa male il cuore vedere Vini in questa situazione perché questo ragazzo ogni giorno è un ragazzo felice, lavora tanto. In questa stagione non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificato, può tornare a essere il vero Vinicius".

    Mentre non è voluto tornare sulle recenti polemiche arbitrali: "Non commento, Vi invito a vedere il primo minuto della gara contro il Villarreal, poi lo commenteremo".

Prossime partite
ROM

ROM

Champions League

14 ott 2026

RMA

RMA