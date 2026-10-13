Mourinho torna all'Olimpico col Real Madrid e non ha dubbi: "Inter e Roma sono le due squadre più forti d'Italia, io mai nemico"

Non manca una battuta alla domanda sul giudizio di un tassista per cui Mourinho alla Roma ha vinto l'affetto della città.

"Occhio che i tassisti possono essere anche laziali. Non abbiamo vinto la Champions, ma abbiamo vinto una coppa europea e giocato una seconda finale europea. Non nascondo che i romanisti sono speciali, mi hanno tratto bene ovunque, ma questa gente è speciale" ha sottolineato Mourinho.