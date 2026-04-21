Mourinho torna al Real Madrid? Perez vuole riportarlo al Bernabeu, non ha mai smesso di apprezzarlo

Tredici anni dopo aver salutato il Bernabeu, José Mourinho può tornare alla guida del Real Madrid. Indiscrezioni e voci si stanno mischiando con sempre più costanza negli ultimi giorni, in vista di una società spagnola che cambierà guida tecnica in estate dopo l'esonero di Xabi Alonso e il non proprio esaltante periodo di Arbeloa, che probabilmente concluderà l'annata senza titoli.

Diversi quotidiani spagnoli e portoghesi, tra cui il lusitano Record, rivelano come Florentino Perez stia pensando a riportare Mourinho a Madrid dopo il periodo 2010-2013, in cui l'ex Inter diede vita al famoso duello con Guardiola, allora tecnico del Barcellona. Il presidente del Real Madrid ha sempre avuto un debole per lo Special One e nel corso degli ultimi anni non ha mai tagliato i rapporti, sentendolo spesso. Ora sembrerebbe arrivato il momento per il ritorno.

Da canto suo Mourinho, attualmente al Benfica, non ha minimamente confermato un suo ruolo a Lisbona anche nel 2026/2027: "Non posso garantire che rimarrò. Come posso dire una cosa del genere? Perché? Perché non dipende solo da me, ovviamente. Nessuno può garantire da rimanere, io, come altre persone in altri ruoli, per i prossimi dieci anni. Magari lo desiderano, ma non possono garantirlo".

Perez starebbe considerando seriamente il ritorno di Mourinho rispetto al passato anche in virtù della sconfitta del Real Madrid nella fase campionato dell'attuale Champions, con il Benfica vincitore e in grado di andare ai playoff all'ultimo secondo.