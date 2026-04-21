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Francesco Schirru

Mourinho torna al Real Madrid? Perez vuole riportarlo al Bernabeu, non ha mai smesso di apprezzarlo

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Conferma al Benfica difficile, si apre la possibilità di un ritorno al Real Madrid dopo il saluto di tredici anni fa. Il presidente dei Blancos sarebbe stato convinto dalla sconfitta subita contro il team portoghese in Champions.

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Tredici anni dopo aver salutato il Bernabeu, José Mourinho può tornare alla guida del Real Madrid. Indiscrezioni e voci si stanno mischiando con sempre più costanza negli ultimi giorni, in vista di una società spagnola che cambierà guida tecnica in estate dopo l'esonero di Xabi Alonso e il non proprio esaltante periodo di Arbeloa, che probabilmente concluderà l'annata senza titoli.

Diversi quotidiani spagnoli e portoghesi, tra cui il lusitano Record, rivelano come Florentino Perez stia pensando a riportare Mourinho a Madrid dopo il periodo 2010-2013, in cui l'ex Inter diede vita al famoso duello con Guardiola, allora tecnico del Barcellona. Il presidente del Real Madrid ha sempre avuto un debole per lo Special One e nel corso degli ultimi anni non ha mai tagliato i rapporti, sentendolo spesso. Ora sembrerebbe arrivato il momento per il ritorno.

Da canto suo Mourinho, attualmente al Benfica, non ha minimamente confermato un suo ruolo a Lisbona anche nel 2026/2027: "Non posso garantire che rimarrò. Come posso dire una cosa del genere? Perché? Perché non dipende solo da me, ovviamente. Nessuno può garantire da rimanere, io, come altre persone in altri ruoli, per i prossimi dieci anni. Magari lo desiderano, ma non possono garantirlo".

Perez starebbe considerando seriamente il ritorno di Mourinho rispetto al passato anche in virtù della sconfitta del Real Madrid nella fase campionato dell'attuale Champions, con il Benfica vincitore e in grado di andare ai playoff all'ultimo secondo.

  • IL PERIODO MADRIDISTA DI MOU

    Dopo aver vinto tutto con l'Inter, Mourinho salutò l'Italia per accettare il trasferimento al Real Madrid. Un accordo trovato già prima della finale di Champions che consegnò ai nerazzurri la tripletta di trofei, ovvero il Triplete.

    A Madrid non riuscì a vincere la Champions League, portandosi una Liga, una Supercoppa spagnola e una Coppa del Re in tre annate, concludendo al secondo posto le altre due. Per tre volte consecutive le sue campagne europee si conclusero in semifinale, senza mai riuscire a giocare la finalissima.

    La Liga conquistata in Spagna permise a Mourinho di entrare nella stretta cerchia di allenatori in grado di vincere un campionato in quattro nazioni diverse.

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  • I TRIONFI DEGLI ULTIMI ANNI

    Mourinho viene ormai giudicato come un allenatore superato, considerando il limitato numero di trofei dell'ultimo decennio e soprattutto le deludenti annate disputate dalle sue squadre a livello generale.

    Dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2013 il Mou ha vinto la Conference con la Roma e l'Europa League con il Manchester United, due coppa di Lega inglesi e una Premier League. Cinque trofei nel giro di tredici anni, con il 2025/2026 che a meno di sorprese si chiuderà senza la vittoria del campionato portoghese, visto il secondo posto a -7 dal Porto di Farioli.

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