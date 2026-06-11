Il nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha fatto di Bernardo Silva il suo obiettivo principale per il mercato estivo. Il centrocampista portoghese, già in trattativa avanzata con Barcellona e Atlético Madrid, avrebbe interrotto le trattative dopo le rassicurazioni del connazionale, cambiando lo scenario del calciomercato della Liga.
Mourinho tenta Bernardo Silva e prepara il primo sgarbo al Barcellona: il portoghese può finire al Real Madrid
MOURINHO BLOCCA IL TRASFERIMENTO IN SPAGNA DEL CENTROCAMPISTA
Secondo AS, l’ex allenatore di Manchester United e Chelsea vuole Silva in cima alla lista per il Bernabéu. Il trequartista 31enne, libero dopo nove anni di successi al Manchester City, era vicino al Barcellona. Da tempo si parlava del suo passaggio in blaugrana.
Dopo le elezioni presidenziali e l'arrivo di Mourinho, Florentino Pérez e il Real Madrid hanno deciso di puntare con forza sul veterano centrocampista.
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BERNARDO SILVA VUOLE UN RUOLO CHIAVE NELLA ROSA
Silva, con il suo impegno e le sue qualità, è il profilo ideale per Mourinho. Il centrocampista vuole un progetto ambizioso dove possa esprimersi al meglio. Dopo Portogallo-Cile ha smentito l’accordo con il Barcellona.
"Non ho ancora deciso. Voglio solo un club che mi voglia e dove possa essere utile. Il Barcellona è un'opzione, ma non so ancora dove finirò. Non sappiamo cosa succederà".
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MENDES IMPONE UNA SITUAZIONE DI STALLO DA MILIONI
L'articolo ricorda che due mesi fa l'agente Jorge Mendes propose al Real Madrid un pacchetto unico: Mourinho in panchina e Silva in campo. Il club respinse l'idea, poi a maggio scelse l'allenatore.
Pur apprezzandone la mentalità di squadra, il club non ha ancora preso una decisione definitiva. Le trattative continueranno tutta l’estate: Mendes ha confermato a Fabrizio Romano che «Bernardo deciderà dopo i Mondiali».
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I MONDIALI METTONO IN PAUSA LA VICENDA
La trattativa si sposta in Nord America, dove l'ex capitano del City si concentra sul Mondiale con il Portogallo. Il Barcellona resta in attesa, consapevole che il Real Madrid ha già annullato il suo vantaggio. Silva sfrutterà la vetrina internazionale per mantenere la forma, prima di definire il futuro in campionato in vista del precampionato 2026-27.
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