Mourinho tenta Bernardo Silva e prepara il primo sgarbo al Barcellona: il portoghese può finire al Real Madrid

Silva, con il suo impegno e le sue qualità, è il profilo ideale per Mourinho. Il centrocampista vuole un progetto ambizioso dove possa esprimersi al meglio. Dopo Portogallo-Cile ha smentito l’accordo con il Barcellona.

"Non ho ancora deciso. Voglio solo un club che mi voglia e dove possa essere utile. Il Barcellona è un'opzione, ma non so ancora dove finirò. Non sappiamo cosa succederà".