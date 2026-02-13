Mourinho ricorda il goal di Trubin contro il Real Madrid: “Ho perso la testa, non dovevo esultare così”

“Il fatto che avesse fatto goal, e che goal, il portiere, è stato incredibile. Per tre o quattro secondi ho perso la testa, ma poi Arbeloa mi ha riportato con i piedi per terra perché mi è apparso davanti e mi ha abbracciato. Mi ha fatto pensare che non potevo festeggiare così davanti ai miei amici, così sono rientrato negli spogliatoi, senza partecipare alla festa in campo. È stata una vittoria incredibile contro il re dei re, contro Mr. Champions League, e questo significa molto”.