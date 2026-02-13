Mourinho ricorda il goal di Trubin contro il Real Madrid: “Ho perso la testa, non dovevo esultare così”

Quella che lo scorso 28 gennaio ha visto protagoniste Benfica e Real Madrid al Da Luz è stata certamente una delle partite più emozionanti della ‘Fase Campionato’ dell’edizione 2025-2026 della Champions League.
Alla compagine lusitana serviva un goal per riuscire a strappare in extremis un pass per i playoff grazie alla differenza reti e quel goal, in pieno recupero, lo ha segnato il portiere Trubin.
Le immagini del suo colpo di testa vincente hanno fatto rapidamente il giro del mondo, così come l’esultanza di un incontenibile José Mourinho.
Lo Special One, in un’intervista rilasciata a ‘Champions League Magazine’, ha ricordato quei concitati momenti.