Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Mourinho ricorda il goal di Trubin contro il Real Madrid: “Ho perso la testa, non dovevo esultare così”

José Mourinho torna sul goal di Trubin che ha regalato al Benfica i playoff di Champions League: “Un momento incredibile”.

Pubblicità

Quella che lo scorso 28 gennaio ha visto protagoniste Benfica e Real Madrid al Da Luz è stata certamente una delle partite più emozionanti della ‘Fase Campionato’ dell’edizione 2025-2026 della Champions League.

Alla compagine lusitana serviva un goal per riuscire a strappare in extremis un pass per i playoff grazie alla differenza reti e quel goal, in pieno recupero, lo ha segnato il portiere Trubin.

Le immagini del suo colpo di testa vincente hanno fatto rapidamente il giro del mondo, così come l’esultanza di un incontenibile José Mourinho.

Lo Special One, in un’intervista rilasciata a ‘Champions League Magazine’, ha ricordato quei concitati momenti.

  • “IL PRIMO PENSIERO È STATO PER LA FAMIGLIA”

    “Nel momento in cui abbiamo segnato e tutti sono entrati in campo, il primo pensiero è stato per la mia famiglia. Raramente è presente allo stadio perché vive a Londra, ma quel giorno era lì. Avevo un’idea generale di dove si trovassero, dovevano essere in un’area sopra la panchina del Real Madrid: è stata una sensazione unica. Avevo già vissuto situazioni simili in passato, ma a segnare allo scadere era stato un attaccante e non un portiere”.

    • Pubblicità

  • “HO PERSO LA TESTA”

    “Il fatto che avesse fatto goal, e che goal, il portiere, è stato incredibile. Per tre o quattro secondi ho perso la testa, ma poi Arbeloa mi ha riportato con i piedi per terra perché mi è apparso davanti e mi ha abbracciato. Mi ha fatto pensare che non potevo festeggiare così davanti ai miei amici, così sono rientrato negli spogliatoi, senza partecipare alla festa in campo. È stata una vittoria incredibile contro il re dei re, contro Mr. Champions League, e questo significa molto”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “A MADRID NON VOGLIO PROVARE NULLA”

    “Di nuovo il Real Madrid nei playoff? Non voglio provare nulla, so che non ci riuscirò, ma ci proverò. Sono stato già a Manchester e a Milano e, quando torno in un posto nel quale sono stato felice, cerco sempre di non provare nulla, anche se prima della partita provo molto. Non è mai una situazione normale, spero di farcela nel corso della partita”.

  • “COL REAL IL CAMPIONATO DEI RECORD”

    “L’esperienza al Real Madrid è stata incredibile: abbiamo vinto il campionato dei record. È stata incredibile anche per tutte le difficoltà incontrate, come lottare contro un Barcellona fantastico”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Champions League
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0