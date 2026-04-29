Mourinho può tornare al Real Madrid? Perché quella di Florentino Perez sarebbe una scelta sbagliata per i Blancos

Il Real Madrid è in crisi. E quando succede, Florentino Pérez chiede ai suoi collaboratori: "Possiamo considerare il ritorno di José Mourinho?". Lo ha già fatto in passato, con un certo successo. Nel 2010 il Barcellona aveva messo il Real in una situazione insostenibile: non solo veniva sconfitto dai rivali più odiati, ma anche umiliato. Così Perez scelse Mourinho, lo "Special One" che aveva appena sconvolto i maestri del tiki-taka di Guardiola, vincendo la Champions con l'Inter.
Il suo primo Clásico finì in un'umiliazione totale, ma poi Mourinho riuscì a irritare Guardiola, esasperando la tensione attorno a uno degli scontri più politici e appassionati del calcio mondiale, tanto da creare divisioni nella nazionale spagnola.
In quell’atmosfera tesa, il suo calcio ha messo fine al digiuno di trofei del Real Madrid, battendo in finale di Copa del Rey 2011 quella che molti considerano la miglior squadra della storia e poi, l’anno dopo, interrompendo il dominio catalano in Liga.
Nell'estate 2013 se ne andò e in pochi ne sentirono la mancanza, tranne Perez. Nonostante i litigi con giocatori e stampa, Florentino Perez lo vorrebbe riportare in panchina: ci ha pensato nel 2015, 2016, 2018, 2023 e, secondo The Athletic, ci sta pensando ancora oggi.
Quindi, è giusto che Mourinho torni al Real? O si tratta di una scelta sbagliata?