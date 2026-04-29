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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mourinho può tornare al Real Madrid? Perché quella di Florentino Perez sarebbe una scelta sbagliata per i Blancos

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Espanyol vs Real Madrid

L'ipotesi di un ritorno dello Special One racconta il difficile momento vissuto dal Real Madrid di Florentino Perez dopo due stagioni disastrose. Ma richiamare Mourinho sarebbe la scelta sbagliata.

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Il Real Madrid è in crisi. E quando succede, Florentino Pérez chiede ai suoi collaboratori: "Possiamo considerare il ritorno di José Mourinho?". Lo ha già fatto in passato, con un certo successo. Nel 2010 il Barcellona aveva messo il Real in una situazione insostenibile: non solo veniva sconfitto dai rivali più odiati, ma anche umiliato. Così Perez scelse Mourinho, lo "Special One" che aveva appena sconvolto i maestri del tiki-taka di Guardiola, vincendo la Champions con l'Inter.

Il suo primo Clásico finì in un'umiliazione totale, ma poi Mourinho riuscì a irritare Guardiola, esasperando la tensione attorno a uno degli scontri più politici e appassionati del calcio mondiale, tanto da creare divisioni nella nazionale spagnola.

In quell’atmosfera tesa, il suo calcio ha messo fine al digiuno di trofei del Real Madrid, battendo in finale di Copa del Rey 2011 quella che molti considerano la miglior squadra della storia e poi, l’anno dopo, interrompendo il dominio catalano in Liga.

Nell'estate 2013 se ne andò e in pochi ne sentirono la mancanza, tranne Perez. Nonostante i litigi con giocatori e stampa, Florentino Perez lo vorrebbe riportare in panchina: ci ha pensato nel 2015, 2016, 2018, 2023 e, secondo The Athletic, ci sta pensando ancora oggi.

Quindi, è giusto che Mourinho torni al Real? O si tratta di una scelta sbagliata?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    IL DECLINO DELLO SPECIAL ONE

    Perez vede parallelismi tra oggi e il 2010, e ha ragione. Il Real Madrid rischia di restare per il secondo anno di fila senza trofei, cosa inaccettabile al Bernabéu, ed è stato offuscato da un Barcellona brillante guidato da un piccolo attaccante mancino.

    Mourinho non è più l’uomo dal tocco di Mida: le polemiche non mancano, ma i trofei sì. Non vince un campionato da 11 anni e l’ultimo successo, la Conference League 2022, racconta bene il suo momento.

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  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    LA GESTIONE DI MOURINHO

    Pérez dirà che Mourinho è l’allenatore giusto per il Real Madrid: un leader carismatico capace di imporsi su una rosa di superstar. Nonostante le perplessità sulla sua filosofia, a Mbappé e compagni servirebbe un guida forte in panchina. Come disse Sergio Ramos: "Al Real, gestire lo spogliatoio conta più delle tattiche".

    Tuttavia Mourinho è molto diverso dagli ultimi due vincitori della Champions sulla panchina blanca, Ancelotti e Zidane: è più aggressivo e polemico, e la sua intensità lo portò a lasciare prematuramente il Bernabéu la prima volta.

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    UN DIVORZIO BURRASCOSO

    Mourinho ripete spesso, senza che nessuno glielo chieda, di essere uno dei pochi allenatori nella storia del Real Madrid ad essersene andato di sua iniziativa, versione sempre sostenuta da Pérez.

    "Nessuno è stato licenziato, è stato un accordo reciproco", disse Perez nel 2013. "Abbiamo deciso di chiudere il nostro rapporto". In realtà non fu una separazione amichevole: a meno di un anno dal rinnovo fino al 2016 la sua posizione era diventata insostenibile.

    Nel gennaio 2013 Perez convocò una conferenza stampa per smentire un articolo di MARCA, secondo cui alcune stelle, tra cui Casillas e Ramos, avrebbero minacciato di andare via se Mourinho fosse rimasto.

    Già prima era evidente che l’allenatore aveva perso lo spogliatoio; la separazione arrivò ufficialmente quattro mesi dopo.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    IL RAPPORTO CON LO SPOGLIATOIO

    In sostanza, i metodi con cui Mourinho aveva trionfato con Porto, Chelsea e Inter divennero la sua rovina al Real Madrid. La sua «mentalità da assedio» funzionò solo per un po’. Il clima di sfiducia che aveva creato dentro il club finì per contagiare la squadra, spingendo i giocatori a ribellarsi.

    Casillas tacque quando fu relegato in panchina nella stagione 2012-13, ma Pepe espresse pubblicamente il suo disappunto per il trattamento riservato al portiere. Mourinho replicò insinuando che il difensore fosse solo geloso del giovane Varane, suo sostituto.

    Ramos, a sua volta, lo attaccò in privato e, quando Ancelotti subentrò al suo posto nel giugno 2013, commentò tagliente: "Si capisce che era un fuoriclasse".


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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    RISCRIVERE LA STORIA?

    Ramos ha contestato l’idea, sostenuta da Mourinho e Pérez, che il portoghese abbia gettato le basi dei successi del Real Madrid in Champions League. Nel 2013, secondo Mourinho, Pérez lo pregò di restare: "Non andartene, la parte bella deve ancora arrivare".

    Ramos, però, nega che Mourinho abbia meriti per le quattro Champions vinte dal 2014 al 2018: "Non credo che lui c’entri nulla, anzi…"

    Suggerire che Mourinho abbia frenato il club è eccessivo, ma è certo che l'arrivo di una guida rassicurante come Ancelotti abbia dato grandi benefici.

    E resta difficile capire come il suo ritorno possa portare stabilità, dopo una stagione turbolenta in cui Xabi Alonso è stato sostituito dall’esordiente Alvaro Arbeloa a pochi mesi da un progetto che doveva essere a lungo termine.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    UNA NUOVA PAGINA

    Mbappé ha messo “mi piace” a un post su Instagram che indicava Mourinho come prossimo allenatore del Real Madrid, ma Vinícius Jr. sembra meno entusiasta: il tecnico portoghese lo ha infatti accusato di aver provocato gli insulti razzisti subiti a Lisbona in Champions League.

    Si dice che non tutto il consiglio di amministrazione sostenga il suo ritorno, ma Perez ha l’ultima parola e crede che i giocatori abbiano bisogno di un leader più che di un tattico, convinzione rafforzata dal fallimentare esperimento Alonso.

    Il fatto che Mourinho sia ancora in cima alla sua lista è un segno di disperazione e di mancanza di idee. Martedì, la partita di Champions League tra PSG e Bayern ha dimostrato che il calcio è andato avanti senza di lui.

    Perez invece no, e questo significa che il Real Madrid è in guai seri: se riprendere Mourinho nel 2015 sarebbe stato un errore, oggi sarebbe ancora peggio.


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