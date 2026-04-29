Mourinho può tornare al Real Madrid? Perché quella di Florentino Perez sarebbe una scelta sbagliata per i Blancos

Mbappé ha messo “mi piace” a un post su Instagram che indicava Mourinho come prossimo allenatore del Real Madrid, ma Vinícius Jr. sembra meno entusiasta: il tecnico portoghese lo ha infatti accusato di aver provocato gli insulti razzisti subiti a Lisbona in Champions League.

Si dice che non tutto il consiglio di amministrazione sostenga il suo ritorno, ma Perez ha l’ultima parola e crede che i giocatori abbiano bisogno di un leader più che di un tattico, convinzione rafforzata dal fallimentare esperimento Alonso.

Il fatto che Mourinho sia ancora in cima alla sua lista è un segno di disperazione e di mancanza di idee. Martedì, la partita di Champions League tra PSG e Bayern ha dimostrato che il calcio è andato avanti senza di lui.

Perez invece no, e questo significa che il Real Madrid è in guai seri: se riprendere Mourinho nel 2015 sarebbe stato un errore, oggi sarebbe ancora peggio.



