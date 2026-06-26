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Lelio Donato

Mourinho in esclusiva: "Vorrei rigiocare Roma-Siviglia senza Taylor, la Conference League meglio della Champions in un'altra città"

AS Roma

Nella lunga intervista concessa in esclusiva a Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On c'è spazio anche per i ricordi di Mourinho con la Roma: dalla finale di Europa League persa tra le polemiche al trionfo in Conference League.

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Josè Mourinho si è confessato nella lunga intervista concessa a Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On su GOAL.

Tantissimi gli argomenti trattati dallo Special One che ha ripercorso la sua lunga carriera in panchina, tornando anche sul periodo vissuto alla Roma tra gioie e delusioni.

Mourinho infatti non ha dimenticato l'amara sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Tanto che proprio quella è la partita che ancora oggi vorrebbe rigiocare...con un altro arbitro.

Negli occhi del portoghese c'è invece ancora l'incredibile festa del popolo giallorosso dopo il trionfo di Tirana in Conference League.

  • ROMA-SIVIGLIA...SENZA TAYLOR

    Alla domanda su quale partita della sua carriera da allenatore rigiocherebbe, Mourinho non ha dubbi: "Roma-Siviglia, finale di Europa League. Ma senza Anthony Taylor!".

    L'arbitraggio del fischietto inglese d'altronde era stato pesantemente contestato dall'allora allenatore giallorosso e dai tifosi. Tanto che Taylor aveva denunciato l'aggressione subita dopo la finale in aeroporto.

    Lo stesso Mourinho aveva affrontato Taylor nel parcheggio dello stadio e poco prima aveva definito il suo arbitraggio in Roma-Siviglia senza mezzi termini: "Una vergogna".

    Mentre il fischietto inglese, intervistato successivamente da 'BBC Sport', era tornato su quanto accaduto in aeroporto dove era rimasto vittima di un'aggressione da parte di alcuni tifosi della Roma: "È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare. Non solo perché in quel momento viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l'impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, in cui non ci sono stati errori gravi."


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  • UNA FESTA DA CHAMPIONS

    Mourinho è rimasto legatissimo alla Roma anche per il trionfo ottenuto nella notte di Tirana, quando i giallorossi hanno sollevato al cielo la Conference League grazie al goal di Nicolò Zaniolo.

    "Il trofeo di cui sono più orgoglioso? Ne ho raggiunti un po' nel calcio, ma quando abbiamo vinto la Conference League a Roma... la città è impazzita. Credo che una Champions League vinta in un'altra città non avrebbe reso allo stesso modo.Roma è una città dove le persone amano molto, molto il club. Una squadra gigante, con un'incredibile passione. Era anche la prima stagione della Conference League. Non penso nemmeno che in Europa si desse già al trofeo lo stesso valore di adesso, ma quando siamo tornati a Roma abbiamo fatto una parata per la città. Il Colosseo, il Circo Massimo... abbiamo realizzato cosa stavamo dando alla gente. Rispetto all'inizio della mia carriera, quando pensavo ai miei obiettivi e ai miei sentimenti, in quel momento ho realizzato quanto fosse importante la gente intorno a me, i calciatori. Quello che abbiamo realizzato a Roma è stato assolutamente incredibile" ha dichiarato Mourinho.

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  • LA STIMA PER ANCELOTTI

    Nella lunga intervista rilasciata da Mourinho c'è spazio anche per un altro italiano, ovvero Carlo Ancelotti.

    Lo Special One vede infatti il suo Brasile tra le grandi favorite per i Mondiali 2026 proprio grazie al fattore CT: "Io dico sempre che un allenatore come Carlo [Ancelotti] gioca un ruolo fondamentale. Si potrebbe persino avere la sensazione, dopo una brutta partita, un pareggio contro il Marocco, che sia arrivato uno tsunami... non per Carlo. Credo sempre che Carlo possa fare la differenza".

  • IL MERCATO DEL REAL MADRID E UN FUTURO DA CT

    Lo Special One infine ha parlato delle prossime mosse del Real Madrid sul mercato e del suo possibile futuro da CT di una Nazionale.

    "Ho letto alcune cose in cui si diceva: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori che presumibilmente hanno avuto dei problemi durante la stagione'. No. Io voglio questi giocatori! Voglio i migliori. Il grande giocatore è il pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, deve essere forte fisicamente, deve essere forte mentalmente. Deve essere un giocatore di squadra. Questo è ciò che cerco. A volte ne hai tanti in squadra, ed è il paradiso, a volte ne hai di meno e il lavoro è un po' più difficile" ha sottolineato Mourinho.

    Che non esclude un futuro da commissario tecnico: "Il mio habitat naturale è il calcio di club. Significa allenarsi tutti i giorni, giocare tre volte a settimana... stare con i giocatori, lavorare con loro, capirli, lottare con loro, abbracciarli, baciarli, prenderli a calci. Credo che questo sia il mio habitat naturale. Ma quando sento l'atmosfera dei Mondiali, o anche degli Europei, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Un giorno lo farò."

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