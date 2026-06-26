Mourinho in esclusiva: "Vorrei rigiocare Roma-Siviglia senza Taylor, la Conference League meglio della Champions in un'altra città"

Josè Mourinho si è confessato nella lunga intervista concessa a Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On su GOAL.
Tantissimi gli argomenti trattati dallo Special One che ha ripercorso la sua lunga carriera in panchina, tornando anche sul periodo vissuto alla Roma tra gioie e delusioni.
Mourinho infatti non ha dimenticato l'amara sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Tanto che proprio quella è la partita che ancora oggi vorrebbe rigiocare...con un altro arbitro.
Negli occhi del portoghese c'è invece ancora l'incredibile festa del popolo giallorosso dopo il trionfo di Tirana in Conference League.