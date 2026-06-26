Mourinho in esclusiva: "Vorrei rigiocare Roma-Siviglia senza Taylor, la Conference League meglio della Champions in un'altra città"

Lo Special One infine ha parlato delle prossime mosse del Real Madrid sul mercato e del suo possibile futuro da CT di una Nazionale.

"Ho letto alcune cose in cui si diceva: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori che presumibilmente hanno avuto dei problemi durante la stagione'. No. Io voglio questi giocatori! Voglio i migliori. Il grande giocatore è il pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, deve essere forte fisicamente, deve essere forte mentalmente. Deve essere un giocatore di squadra. Questo è ciò che cerco. A volte ne hai tanti in squadra, ed è il paradiso, a volte ne hai di meno e il lavoro è un po' più difficile" ha sottolineato Mourinho.

Che non esclude un futuro da commissario tecnico: "Il mio habitat naturale è il calcio di club. Significa allenarsi tutti i giorni, giocare tre volte a settimana... stare con i giocatori, lavorare con loro, capirli, lottare con loro, abbracciarli, baciarli, prenderli a calci. Credo che questo sia il mio habitat naturale. Ma quando sento l'atmosfera dei Mondiali, o anche degli Europei, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Un giorno lo farò."