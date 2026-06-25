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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL
Redazione Goal

Mourinho in esclusiva tra Mondiali e mercato: "Messi non poteva non vincere i Mondiali, Ancelotti fa sempre la differenza, al Real voglio i migliori giocatori"

Il portoghese, appena tornato sulla panchina del Real Madrid, parta di vari temi intervistato in esclusiva da Adebayo Akinfenwa nel podcast Beast Mode On.

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José Mourinho sarà uno dei grandi protagonisti della prossima stagione.

Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza in patria sulla panchina del Benfica, è stato richiamato da Florentino Perez per riportare il Real Madrid alla vittoria.

E nella lunga intervista in esclusiva con Adebayo Akinfenwa per il podcast Beast Mode On, Mourinho ha toccato vari temi: dai Mondiali alle sue idee sul mercato.

  • CHI VINCE I MONDIALI

    Mourinho vede il suo Portogallo e l'Inghilterra tra le favorite ai Mondiali 2026: "Dovrebbero [arrivare fino in fondo e vincere la Coppa del Mondo]. Non sono soli. Certo, ci sono altri [candidati]. Dico sempre che l'Inghilterra [sarà in lizza per la finale]. Guardo ai giocatori, e noi veniamo da quella generazione, [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. Da allora, ho sempre detto Inghilterra, e poi non succede, ma ho sempre detto Inghilterra.

    L'Arsenal ha perso la finale di Champions League, ma ci è arrivato. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League. A parte Barcellona, ​​Bayern, Real Madrid e Paris Saint-Germain, i migliori giocatori sono in Inghilterra. Quando si perde ai rigori si parla di dettagli, e loro hanno perso ai rigori una volta, agli Europei del 2004 in Portogallo... Anche il Portogallo li ha battuti ai rigori. I rigori sono solo piccoli dettagli.

    Credo che abbiano più pressione di chiunque altro da parte dei media. E i media, alla fine, influenzano molto le persone, in questo caso i tifosi inglesi. Aspettative. Responsabilità. Non sono riusciti a gestirle. Hanno sempre avuto buoni allenatori. Ora ne hanno un altro altrettanto bravo. Ho sempre pensato che possano [vincere la Coppa del Mondo]".

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  • L'EFFETTO ANCELOTTI

    Mourinho però sottolinea anche la profondità della rosa della Francia. E l'effetto Ancelotti sul Brasile.

    "Guardate la Francia, potrebbero giocare con tre squadre diverse e sarebbero comunque competitive.E poi Spagna, Argentina, Brasile, la gente può dire che non sono così talentuose nelle coppe in cui hanno vinto, ma io dico sempre che un allenatore come Carlo [Ancelotti] gioca un ruolo fondamentale. Si potrebbe persino avere la sensazione, dopo una brutta partita, un pareggio contro il Marocco, che sia arrivato uno tsunami... non per Carlo. Credo sempre che Carlo possa fare la differenza" ha dichiarato lo Special One.

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  • IL MERCATO DEL REAL MADRID

    C'è ovviamente spazio anche per il Real Madrid, già grande protagonista nelle prime settimane di calciomercato:

    "Non dovremmo parlare del Real Madrid, ma posso accennare a un piccolo punto...Ho letto alcune cose in cui si diceva: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori che presumibilmente hanno avuto dei problemi durante la stagione'. No. Io voglio questi giocatori! Voglio i migliori. Ora devo trovare un modo per costruire una squadra e non avere problemi come, eventualmente, non so, sto solo leggendo, che hanno avuto nelle stagioni precedenti. Se hai problemi con giocatori non molto bravi, questo è un grosso problema. I grandi giocatori sono i grandi giocatori."

    Mourinho ha le idee chiare su cosa cerchi sul mercato: "Qualità. A volte la gente dice: 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma fisicamente non è molto bravo'. [Quindi significa] che non è bravo. 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma non è costante, ha alti e bassi'. Quindi non è un grande giocatore. Il grande giocatore è il pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, deve essere forte fisicamente, deve essere forte mentalmente. Deve essere un giocatore di squadra. Questo è ciò che cerco. A volte ne hai tanti in squadra, ed è il paradiso, a volte ne hai di meno e il lavoro è un po' più difficile." Ho sempre creduto che una delle qualità di un allenatore sia anche quella di saper guidare i giocatori verso il proprio obiettivo.

    Quando arrivo in un club, fin dall'inizio e non è cambiato nulla, non mi piace parlare molto. Non parlo di me stesso e non mi piace parlare molto. Ho bisogno di conoscere i giocatori e voglio che i giocatori sappiano che non si tratta di quello che dice la gente su di me, ma di quello che vedono in me. E non si tratta di quello che sento da altre persone, dai media, dagli allenatori precedenti e così via, si tratta dei miei nuovi giocatori. Dobbiamo conoscerci bene. E poi dico sempre che non faccio miracoli. Ma posso migliorare i ragazzi che possono migliorare. I ragazzi che vogliono migliorare. Con alcuni altri ragazzi, è un lavoro impossibile. Bisogna semplicemente accettarli per come sono."


  • UN FUTURO DA CT

    "I Mondiali vinti da Messi [nel 2022]... credo negli Dei del Calcio, perché questo ragazzo non avrebbe potuto avere la carriera che ha avuto senza vincerli. Quindi si ha la sensazione che ci sia qualcosa di superiore che ha permesso a un ragazzo di vincere una Coppa del Mondo" ha ammesso Mourinho.

    Che ha poi ricordato alcuni Mondiali del passato: "Sembra un po' strano, ma Messico 1970, avevo sette anni e ricordo. Ricordo di aver visto la finale con mio padre e ricordo benissimo la finale, le sensazioni, e il Brasile, l'ultimo gol di Carlos Alberto, l'assist di classe di Pelé. Lo ricordo chiaramente e avevo sette anni. Da allora, tanti altri. Ero un fan di Maradona. Mi dispiace per l'Inghilterra. Di nuovo in Messico, quello che Maradona ha fatto nel bene e nel male, ma il goal contro il Belgio e il goal contro l'Inghilterra, non il fallo di mano ovviamente, è stato pazzesco".

    Mourinho quindi non esclude un giorno di partecipare ai Mondiali da CT di una Nazionale: "Il mio habitat naturale è il calcio di club. Significa allenarsi tutti i giorni, giocare tre volte a settimana... stare con i giocatori, lavorare con loro, capirli, lottare con loro, abbracciarli, baciarli, prenderli a calci. Credo che questo sia il mio habitat naturale. Ma quando sento l'atmosfera dei Mondiali, o anche degli Europei, è qualcosa che mi piacerebbe fare. Un giorno lo farò."

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  • L'ESONERO DAL TOTTENHAM

    Mourinho ricorda poi l'esonero da parte del Tottenham solo pochi giorni prima della finale della Coppa di Lega: "Non potevo crederci. So che la finale si è giocata in uno stadio di Wembley quasi vuoto... Il Manchester City avrà un paio di migliaia di tifosi, divisi tra la parte nord e quella sud di Wembley, il Tottenham solo un paio di migliaia. Quindi era uno stadio di Wembley vuoto, senza quella grande atmosfera tipica di Wembley. Ma era [comunque] una finale. Era una finale in un momento in cui il Tottenham non aveva trofei. In quel momento, sì, avevano vinto l'Europa League, ma a quel tempo, niente. C'era Harry Kane, zero titoli, Son, zero titoli, Hugo Lloris, con il Tottenham, zero titoli. Ero pronto (ad allenare gli Spurs in finale).

    Ricordo che giocammo quella settimana, avremmo dovuto affrontare il Southampton prima della finale, e la mia attenzione era totalmente concentrata sulla finale. Quindi fu uno shock. Credo che uno dei motivi sia stato proprio il fatto che la mia attenzione fosse rivolta alla finale e non al Southampton. Perché per il club, non per i tifosi, ma per la proprietà, era più importante cercare di qualificarsi per la Champions League, per ragioni finanziarie, quindi la partita contro il Southampton era molto importante".

  • IL LEGAME CON I GIOCATORI

    Molti, tra cui l'ex capitano del Chelsea John Terry, credono fermamente nel modello Mourinho. Altri hanno bisogno di essere un po' più convinti.

    Spiegando fino a che punto è disposto ad arrivare per creare un fronte unito e rafforzare i legami tra la panchina e il campo, Mourinho ha aggiunto: "Due semplici esempi: uno vi dirò il nome, il secondo no. John Terry. Volevamo vincere la Premier League, John era in difficoltà. La sera dopo aver vinto il titolo è andato in clinica per un intervento chirurgico, ma solo dopo aver vinto il campionato.

    Ne ho avuto un altro, è divertente, ma non lo è. Ero disperato per gli infortuni e avevo bisogno di un giocatore. Il giocatore aveva una piccola frattura al dito medio del piede. Il medico gli disse: 'Nessun problema, è solo dolore... puoi giocare, non c'è nessun problema'. [Il giocatore disse] 'Non posso giocare con il dolore'. Ma dai. Puoi giocare con il dolore. 'No, non posso giocare con il dolore'. Nessun problema." Ti faremo una piccola iniezione di anestetico e potrai giocare senza dolore, senza conseguenze. Giocherai senza problemi. Ma il ragazzo non ne volle sapere.

    Mi sono tolto la scarpa, mi sono tolto i calzini, gli ho messo il piede davanti alla faccia e ho detto al dottore: 'Fammi l'iniezione'. E il dottore me l'ha fatta all'alluce. Il mio alluce era perfetto. Poi ho detto [al giocatore]: 'Dai, puoi farlo anche tu'. E lui mi ha risposto: 'No, sei pazzo, sei pazzo tu, non io'. E non l'ha accettata. Quante partite ha giocato con me dopo? Quasi nessuna!".

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