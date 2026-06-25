Mourinho in esclusiva tra Mondiali e mercato: "Messi non poteva non vincere i Mondiali, Ancelotti fa sempre la differenza, al Real voglio i migliori giocatori"

C'è ovviamente spazio anche per il Real Madrid, già grande protagonista nelle prime settimane di calciomercato:
"Non dovremmo parlare del Real Madrid, ma posso accennare a un piccolo punto...Ho letto alcune cose in cui si diceva: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori che presumibilmente hanno avuto dei problemi durante la stagione'. No. Io voglio questi giocatori! Voglio i migliori. Ora devo trovare un modo per costruire una squadra e non avere problemi come, eventualmente, non so, sto solo leggendo, che hanno avuto nelle stagioni precedenti. Se hai problemi con giocatori non molto bravi, questo è un grosso problema. I grandi giocatori sono i grandi giocatori."
Mourinho ha le idee chiare su cosa cerchi sul mercato: "Qualità. A volte la gente dice: 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma fisicamente non è molto bravo'. [Quindi significa] che non è bravo. 'Questo giocatore ha qualità incredibili, ma non è costante, ha alti e bassi'. Quindi non è un grande giocatore. Il grande giocatore è il pacchetto completo. Deve essere tecnicamente bravo, deve essere forte fisicamente, deve essere forte mentalmente. Deve essere un giocatore di squadra. Questo è ciò che cerco. A volte ne hai tanti in squadra, ed è il paradiso, a volte ne hai di meno e il lavoro è un po' più difficile." Ho sempre creduto che una delle qualità di un allenatore sia anche quella di saper guidare i giocatori verso il proprio obiettivo.
Quando arrivo in un club, fin dall'inizio e non è cambiato nulla, non mi piace parlare molto. Non parlo di me stesso e non mi piace parlare molto. Ho bisogno di conoscere i giocatori e voglio che i giocatori sappiano che non si tratta di quello che dice la gente su di me, ma di quello che vedono in me. E non si tratta di quello che sento da altre persone, dai media, dagli allenatori precedenti e così via, si tratta dei miei nuovi giocatori. Dobbiamo conoscerci bene. E poi dico sempre che non faccio miracoli. Ma posso migliorare i ragazzi che possono migliorare. I ragazzi che vogliono migliorare. Con alcuni altri ragazzi, è un lavoro impossibile. Bisogna semplicemente accettarli per come sono."