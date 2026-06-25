Mourinho in esclusiva tra Mondiali e mercato: "Messi non poteva non vincere i Mondiali, Ancelotti fa sempre la differenza, al Real voglio i migliori giocatori"

Mourinho vede il suo Portogallo e l'Inghilterra tra le favorite ai Mondiali 2026: "Dovrebbero [arrivare fino in fondo e vincere la Coppa del Mondo]. Non sono soli. Certo, ci sono altri [candidati]. Dico sempre che l'Inghilterra [sarà in lizza per la finale]. Guardo ai giocatori, e noi veniamo da quella generazione, [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. Da allora, ho sempre detto Inghilterra, e poi non succede, ma ho sempre detto Inghilterra.

L'Arsenal ha perso la finale di Champions League, ma ci è arrivato. Il Crystal Palace ha vinto la Conference League. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League. A parte Barcellona, ​​Bayern, Real Madrid e Paris Saint-Germain, i migliori giocatori sono in Inghilterra. Quando si perde ai rigori si parla di dettagli, e loro hanno perso ai rigori una volta, agli Europei del 2004 in Portogallo... Anche il Portogallo li ha battuti ai rigori. I rigori sono solo piccoli dettagli.

Credo che abbiano più pressione di chiunque altro da parte dei media. E i media, alla fine, influenzano molto le persone, in questo caso i tifosi inglesi. Aspettative. Responsabilità. Non sono riusciti a gestirle. Hanno sempre avuto buoni allenatori. Ora ne hanno un altro altrettanto bravo. Ho sempre pensato che possano [vincere la Coppa del Mondo]".