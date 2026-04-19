Mourinho e il futuro incerto al Benfica: "Non posso garantire che rimarrò", poi se la ride col giornalista

"Il presidente Rui Costa - ha aggiunto Mourinho - ha dichiarato che la mia permanenza non è un problema. Quindi non lo è. Che stallo? Ne ho già parlato due mesi fa, anche 15 giorni fa e la settimana scorsa. Trovate un'altra domanda. Lei invece può garantire che rimarrà all'RTP la prossima stagione?".

"Io posso garantirlo, perché non mi vuole nessun altro" la risposta del giornalista che ha divertito Mourinho, lasciatosi andare a una risata a crepapelle.







