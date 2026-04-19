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Vittorio Rotondaro

Mourinho e il futuro incerto al Benfica: "Non posso garantire che rimarrò", poi se la ride col giornalista

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Siparietto con un giornalista per Mourinho che non dissipa i dubbi sul suo futuro: "Non posso garantire che sarò ancora l'allenatore del Benfica".

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Giornata importante per la Liga Portugal: allo stadio 'José Alvalade' si sfidano nel derby lo Sporting secondo e il Benfica terzo.

La squadra di José Mourinho (unica imbattuta dopo 29 partite) è però lontana sette lunghezze dal Porto di Farioli, impegnato al 'do Dragao' contro il Tondela.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, lo 'Special One' è stato interpellato sul proprio futuro ma di fatto ha dribblato la domanda del giornalista, con cui si è lasciato andare a un divertente siparietto.

  • "NON POSSO GARANTIRE DI RIMANERE"

    "Non posso garantire che rimarrò, perché non dipende solo da me. Un allenatore, un calciatore, un addetto stampa, un magazziniere o un fisioterapista, proprio come te in qualità di giornalista di 'A Bola', non possono garantire di rimanere per i prossimi dieci anni. Magari il loro desiderio è quello, ma la garanzia non può esserci".

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  • IL SIPARIETTO COL GIORNALISTA

    "Il presidente Rui Costa - ha aggiunto Mourinho - ha dichiarato che la mia permanenza non è un problema. Quindi non lo è. Che stallo? Ne ho già parlato due mesi fa, anche 15 giorni fa e la settimana scorsa. Trovate un'altra domanda. Lei invece può garantire che rimarrà all'RTP la prossima stagione?".

    "Io posso garantirlo, perché non mi vuole nessun altro" la risposta del giornalista che ha divertito Mourinho, lasciatosi andare a una risata a crepapelle.



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  • LE VOCI SUL REAL MADRID

    Ad alimentare i dubbi sul futuro di Mourinho ci ha pensato 'Record': secondo il quotidiano portoghese, il tecnico di Setubal sarebbe in corsa per diventare il nuovo allenatore del Real Madrid.

    La prossima settimana è in programma una riunione tra Florentino Perez e Alvaro Arbeloa in cui verrà presa una decisione definitiva: se il presidente dei 'Blancos' dovesse comunicare al tecnico la decisione di separarsi, la panchina madrilena rimarrebbe senza alcun proprietario. E questo spiegherebbe i legittimi dubbi di Mourinho.

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