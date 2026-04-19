Mourinho e il futuro incerto al Benfica: "Non posso garantire che rimarrò", poi se la ride col giornalista

Giornata importante per la Liga Portugal: allo stadio 'José Alvalade' si sfidano nel derby lo Sporting secondo e il Benfica terzo.
La squadra di José Mourinho (unica imbattuta dopo 29 partite) è però lontana sette lunghezze dal Porto di Farioli, impegnato al 'do Dragao' contro il Tondela.
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, lo 'Special One' è stato interpellato sul proprio futuro ma di fatto ha dribblato la domanda del giornalista, con cui si è lasciato andare a un divertente siparietto.