Mourinho al GP di Portimão: "In estate torno a lavorare, mai più con Tiago Pinto"

Presente al Motomondiale in qualità di sbandieratore, José Mourinho dice: "Posso allenare ovunque. Le parole di Pinto non mi interessano".

Sono trascorsi poco più di tre mesi dall'esonero di José Mourinho da parte della Roma. E da allora le voci su un possibile ritorno in panchina da parte dell'ex allenatore giallorosso si sono rincorse praticamente senza sosta.

Dall'Al Shabab al Napoli, passando per il Bayern Monaco: i club accostati negli ultimi mesi a Mourinho quasi non si contano. Normale, per uno che in carriera ha vinto tutto e che, quindi, è destinato a non rimanere disoccupato ancora per lungo tempo.

Anche di questo ha parlato Mourinho a Portimão, in Portogallo, dove si è recato in occasione del Gran Premio della Moto GP in qualità di sbandieratore della bandiera a scacchi.