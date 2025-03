Morto Elio Corno: giornalista tifoso dell’Inter e volto noto televisivo, aveva 78 anni

Volto noto di diverse trasmissioni tv e tifosissimo dell’Inter, Elio Corno ci lascia all’età di 78 anni: memorabili i suoi confronti con Crudeli.

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la scomparsa di Elio Corno. Nato a Milano il 25 aprile del 1946 e da sempre grande tifoso dell’Inter, Corno è venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 78 anni.

Elio Corno è stata una penna e una voce popolarissima non solo per i sostenitori dell’Inter, ma da tutti gli appassionati calcistici: giornalista dallo spiccato senso dell’ironia, viene ricordato da tutti come un gentiluomo della professione.

Dal 2000 in poi Corno è divenuto molto noto anche negli ambienti televisivi per la sua partecipazione al ‘Processo del Lunedì’ di Aldo Biscardi e a tante trasmissioni specialmente nelle tv locali.