Alessandro TibertiYouTube
Claudio D'Amato

È morto Alessandro Tiberti: il giornalista sportivo della Rai aveva 61 anni

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: Alessandro Tiberti, profilo di spicco della Rai, è scomparso all'età di 61 anni in seguito ad una lunga malattia.

La Rai piange Alessandro Tiberti, scomparso all'età di 61 anni a causa di una lunga malattia.

La tv di Stato, in un comunicato ufficiale, ha espresso tutto il proprio cordoglio per la triste notizia.

  • CHI ERA ALESSANDRO TIBERTI

    Tiberti, nato a Roma il 29 maggio 1964, diventò giornalista professionista nel 1993 e iniziò il proprio percorso professionale in alcune radio della Capitale conducendo trasmissioni sul basket. Successivamente le esperienze in tv su Teleroma 56, Videomusic e Persona tv, che fecero da preludio al grande salto alla Rai.

    Nel corso della carriera si è occupato anche di baseball e calcio, venendo inoltre messo al timone di 'Domenica Sprint' (programma sportivo trasmesso su Rai 2) nella stagione 2009/2010.

  • VICE CAPOREDATTORE RAI PER GLI SPORT OLIMPICI E PARALIMPICI

    Tiberti ha rappresentato un profilo di spicco in particolare per ciò che riguarda le discipline olimpiche e paralimpiche, di cui è stato vice caporedattore di Rai Sport e per la quale ha seguito diverse edizioni delle Olimpiadi sia estive che invernali.

  • IL CORDOGLIO DELLA RAI PER LA SCOMPARSA DI TIBERTI

    "La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano - si legge nella nota diffusa dall'emittente nazionale - Anche per questo la Rai - che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento".

