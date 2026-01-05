È morto Alessandro Tiberti: il giornalista sportivo della Rai aveva 61 anni

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo.
La Rai piange Alessandro Tiberti, scomparso all'età di 61 anni a causa di una lunga malattia.
La tv di Stato, in un comunicato ufficiale, ha espresso tutto il proprio cordoglio per la triste notizia.
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo.
La Rai piange Alessandro Tiberti, scomparso all'età di 61 anni a causa di una lunga malattia.
La tv di Stato, in un comunicato ufficiale, ha espresso tutto il proprio cordoglio per la triste notizia.
Tiberti, nato a Roma il 29 maggio 1964, diventò giornalista professionista nel 1993 e iniziò il proprio percorso professionale in alcune radio della Capitale conducendo trasmissioni sul basket. Successivamente le esperienze in tv su Teleroma 56, Videomusic e Persona tv, che fecero da preludio al grande salto alla Rai.
Nel corso della carriera si è occupato anche di baseball e calcio, venendo inoltre messo al timone di 'Domenica Sprint' (programma sportivo trasmesso su Rai 2) nella stagione 2009/2010.
Tiberti ha rappresentato un profilo di spicco in particolare per ciò che riguarda le discipline olimpiche e paralimpiche, di cui è stato vice caporedattore di Rai Sport e per la quale ha seguito diverse edizioni delle Olimpiadi sia estive che invernali.
"La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano - si legge nella nota diffusa dall'emittente nazionale - Anche per questo la Rai - che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore - lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento".