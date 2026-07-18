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Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty
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Morgan Rogers diventa un giocatore del Chelsea: ennesima spesa pazza dei Blues, cifre e dettagli

Calciomercato
Premier League
Chelsea
M. Rogers
Aston Villa

Il trequartista dell'Aston Villa, in campo anche ai Mondiali con la maglia dell'Inghilterra, diventa il colpo dell'estate dei Blues: qualità per la rosa di Xabi Alonso.

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Il Chelsea ha raggiunto un accordo verbale con l'Aston Villa per ingaggiare Morgan Rogers, centrocampista offensivo di 23 anni protagonista della vittoria dell'ultima Europa League e semifinalista ai Mondiali 2026 con la Nazionale inglese. Colpo di grande impatto dei Blues, che, come scrive The Athletic, si sono mossi in fretta per anticipare la concorrenza dell'Arsenal.

  • I DETTAGLI

    Offerta di 117 milioni di sterline (137 milioni di euro) accettata dall'Aston Villa, che nel frattempo ha anticipato il Newcastle per lo svizzero del Friburgo Johan Manzambi, e affare in fase di finalizzazione. Contratto di 6+1 anni, fino al 2032 con opzione per il 2033, e visite mediche lunedì. Xabi Alonso, si legge, sarebbe stato decisivo per la riuscita dell'operazione.

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