Il Chelsea ha raggiunto un accordo verbale con l'Aston Villa per ingaggiare Morgan Rogers, centrocampista offensivo di 23 anni protagonista della vittoria dell'ultima Europa League e semifinalista ai Mondiali 2026 con la Nazionale inglese. Colpo di grande impatto dei Blues, che, come scrive The Athletic, si sono mossi in fretta per anticipare la concorrenza dell'Arsenal.
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Morgan Rogers diventa un giocatore del Chelsea: ennesima spesa pazza dei Blues, cifre e dettagli
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I DETTAGLI
Offerta di 117 milioni di sterline (137 milioni di euro) accettata dall'Aston Villa, che nel frattempo ha anticipato il Newcastle per lo svizzero del Friburgo Johan Manzambi, e affare in fase di finalizzazione. Contratto di 6+1 anni, fino al 2032 con opzione per il 2033, e visite mediche lunedì. Xabi Alonso, si legge, sarebbe stato decisivo per la riuscita dell'operazione.
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