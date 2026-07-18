Morgan Rogers diventa un giocatore del Chelsea: ennesima spesa pazza dei Blues, cifre e dettagli

Offerta di 117 milioni di sterline (137 milioni di euro) accettata dall'Aston Villa, che nel frattempo ha anticipato il Newcastle per lo svizzero del Friburgo Johan Manzambi, e affare in fase di finalizzazione. Contratto di 6+1 anni, fino al 2032 con opzione per il 2033, e visite mediche lunedì. Xabi Alonso, si legge, sarebbe stato decisivo per la riuscita dell'operazione.