Moretto - La Juventus torna alla carica per Gudmundsson: la posizione della Fiorentina e l'intreccio su Miretti e Rugani

Il nome di Albert Gudmundsson è tornato con forza nei discorsi di mercato della Juventus.
Come rivela Matteo Moretto, dopo i contatti di inizio gennaio, il club bianconero è tornato alla carica con la Fiorentina con un nuovo tentativo nelle ultime ore per capire la disponibilità dei viola a trattare.
Dalla società gigliata è però arrivata una chiusura totale alla cessione dell’islandese, legata anche al retroscena di una precedente richiesta che aveva coinvolto i nomi di Fabio Miretti e Daniele Rugani.