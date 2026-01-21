Moretto - La Juventus torna alla carica per Gudmundsson: la posizione della Fiorentina e l'intreccio su Miretti e Rugani

Nella rivelazione su Juventus-Gudmundsson è emerso un retroscena risalente a inizio gennaio: nei primi contatti tra i due club, la Fiorentina aveva sondato la possibilità di inserire nell’operazione uno tra Fabio Miretti e Daniele Rugani.

La Juventus aveva ascoltato la proposta, ma la discussione si era arenata e non aveva prodotto sviluppi concreti.

La recente riapertura del dialogo da parte bianconera non ha cambiato l’orientamento del club viola, che ha confermato il proprio no alla cessione dell’islandese.