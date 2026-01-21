Pubblicità
Alessandro De Felice

Moretto - La Juventus torna alla carica per Gudmundsson: la posizione della Fiorentina e l'intreccio su Miretti e Rugani

Il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo in attacco nel mercato di gennaio e ci riprova per l'islandese della Fiorentina: il club viola alza il muro, il retroscena sul difensore e il centrocampista della Juventus.

Il nome di Albert Gudmundsson è tornato con forza nei discorsi di mercato della Juventus.

Come rivela Matteo Moretto, dopo i contatti di inizio gennaio, il club bianconero è tornato alla carica con la Fiorentina con un nuovo tentativo nelle ultime ore per capire la disponibilità dei viola a trattare. 

Dalla società gigliata è però arrivata una chiusura totale alla cessione dell’islandese, legata anche al retroscena di una precedente richiesta che aveva coinvolto i nomi di Fabio Miretti e Daniele Rugani.

  • LA NUOVA MOSSA DELLA JUVENTUS PER GUDMUNDSSON

    Secondo quanto spiegato da Moretto, la Juventus è tornata a informarsi presso la Fiorentina nelle ultime ore per Albert Gudmundsson.

    Il club bianconero considera l’islandese come possibile rinforzo offensivo nel mercato di gennaio. 

    I bianconeri, pur avendo altre priorità come la ricerca di un centravanti e di un vice Yildiz, hanno riaperto il canale con il club viola per comprendere eventuali margini di trattativa.

  • JUVE-GUDMUNDSSON, L’IDEA DELLA FIORENTINA

    La Fiorentina ha ribadito immediatamente la propria indisponibilità a cedere Gudmundsson.

    Il giocatore, arrivato a Firenze dopo l’esperienza al Genoa, è considerato centrale nel progetto tecnico e non sacrificabile nel mercato invernale. 

    La dirigenza viola ha dunque fatto muro, confermando la stessa posizione già espressa nelle settimane precedenti.

  • IL RETROSCENA SU MIRETTI E RUGANI

    Nella rivelazione su Juventus-Gudmundsson è emerso un retroscena risalente a inizio gennaio: nei primi contatti tra i due club, la Fiorentina aveva sondato la possibilità di inserire nell’operazione uno tra Fabio Miretti e Daniele Rugani

    La Juventus aveva ascoltato la proposta, ma la discussione si era arenata e non aveva prodotto sviluppi concreti. 

    La recente riapertura del dialogo da parte bianconera non ha cambiato l’orientamento del club viola, che ha confermato il proprio no alla cessione dell’islandese.

  • OPERAZIONE CHE NON DECOLLA

    Il nuovo tentativo della Juventus non ha modificato uno scenario che resta bloccato. 

    La Fiorentina non intende trattare e la Juventus, pur monitorando Gudmundsson, è concentrata su altri obiettivi per il mercato in corso, come Mateta del Crystal Palace e En-Nesyri del Fenerbahce.

    L’intreccio con Miretti e Rugani rimane una pista non percorribile per il club bianconero, che non vuole privarsi dei due calciatori, mentre la strada che porta all’islandese appare al momento in stand-by.

