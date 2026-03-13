Moratti e il caso Bastoni: “Ha sbagliato, ma è stato un parziale recupero crediti. Tocco Ricci? A parte inverse il finimondo”

L’amarezza per il derby perso e la consapevolezza di avere tutte le qualità per ripartire al più presto, riprendendo il cammino che porta dritto verso il tricolore.
Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, non ha però gradito la prestazione espressa dalla squadra di Chivu nel derby. E non lo ha nascosto nella sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.
Moratti focalizza l’attenzione già a partire dalla gara di Coppa Italia contro il Como che ha preceduto la sfida con il Milan, poi esprime il suo pensiero sul caso Bastoni.