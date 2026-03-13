Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ivan Zazzaroni Unveil His New Book 'Diventare Mourinho'Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Moratti e il caso Bastoni: “Ha sbagliato, ma è stato un parziale recupero crediti. Tocco Ricci? A parte inverse il finimondo”

L’ex presidente dell’Inter analizza il ko nel derby: “Non ho visto il fuoco, ma la sconfitta è nata qualche giorno prima a Como”. Poi torna sul caso Bastoni in Inter-Juventus.

Pubblicità

L’amarezza per il derby perso e la consapevolezza di avere tutte le qualità per ripartire al più presto, riprendendo il cammino che porta dritto verso il tricolore.

Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, non ha però gradito la prestazione espressa dalla squadra di Chivu nel derby. E non lo ha nascosto nella sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Moratti focalizza l’attenzione già a partire dalla gara di Coppa Italia contro il Como che ha preceduto la sfida con il Milan, poi esprime il suo pensiero sul caso Bastoni.

  • “NEL DERBY NON HO VISTO IL FUOCO”

    La squadra deve tornare a correre e a giocare. Domenica a San Siro non ho visto il fuoco, la tensione. Inammissibile, specie in un derby! Quella sconfitta comunque è nata qualche giorno prima, a Como”, le parole di Massimo Moratti.

    • Pubblicità

  • “CHE CAVOLATA COL COMO!”

    Un pensiero che Moratti motiva così: “Siamo andati a non giocare in Coppa Italia pensando che intanto c’era il ritorno. Ignobili gli ultimi 10 minuti passandosi la palla all’indietro. Abbiamo la rosa e le energie per cercare sempre la vittoria. Così è stata allenata la passività vista poi contro il Milan. Il calcio certe cose te le fa pagare. L’Inter nel derby ha giocato una partita stanca, dopo averlo fatto volontariamente a Como. Una cazzata infinita”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “TOCCO RICCI? A PARTI INVERSE IL FINIMONDO”

    Ko nel derby con proteste finali per un tocco di braccio di Ricci in area che l’arbitro non ha valutato come punibile. “Ho apprezzato che si sia scelto di tenere un profilo basso, zero alibi anche se in passato spesso quel tipo di giocata è stata punita. A parti invertite, sarebbe scoppiato il finimondo”, ha ammesso Moratti.

  • “BASTONI? UN PARZIALE RECUPERO CREDITI”

    L’ex presidente dell’Inter è poi tornato sulla simulazione di Bastoni in Inter-Juventus. “Bastoni ha fatto una grande cavolata, compresa l’esultanza pur nel trasporto agonistico. Però tutto è stato amplificato perché era Inter-Juve. Soprattutto se a fine gara i dirigenti bianconeri fanno quelle scene e parlano di morte del calcio. Ma le sembra possibile? Quello è stato un parziale recupero crediti. Bastoni ha sbagliato, lo ha ammesso e ha chiesto scusa. Finiamola qui. Bastoni è pure un patrimonio della Nazionale e di autolesionisti il nostro calcio è pieno”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “SCUDETTO? L’INTER TENGA DURO, 7 PUNTI SONO TANTI”

    Moratti che spera in una ripartenza immediata da parte della formazione nerazzurra: “Questa squadra ha un problema legato al pesante ko nell’ultima finale di Champions. Un problema più di mentalità che tecnico. Ma ora zero alibi, compreso quello della scorsa stagione, che pure è stata massacrante. Ma le risorse per tornare a correre e lottare ci sono tutte. Il vantaggio di non avere più la Champions va sfruttato. Scudetto? Mi aspetto che l’Inter tenga duro. Certo, il turno che viene è molto, molto importante. Poi tornerà Lautaro. L’importante è che i giocatori ricordino che i 7 punti di vantaggio sono tanti e meritati. E se vinciamo lo Scudetto, spero che qualcuno non provi a farla passare per una cosa normale”.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0