Morata rivela la battaglia con la depressione e svela i nomi di allenatori e compagni che lo hanno aiutato: "Ho detto loro che avevo un problema molto serio"

Lo spagnolo racconta come la depressione lo abbia quasi distrutto, ma grazie al supporto della famiglia e dei compagni è rinato più forte di prima.

Alvaro Morata, ex attaccante di Juventus e Milan tra le altre, ha raccontato recentemente il momento difficile vissuto a causa della depressione che lo ha colpito negli ultimi anni della sua carriera.

In una lunga intervista rilasciata al programma Day After di Movistar, il calciatore spagnolo ha spiegato come la sua vita fosse stata segnato da un periodo oscuro, durante il quale ha dovuto affrontare sfide enormi sia dentro che fuori dal campo.

Le sue dichiarazioni, in cui ha aperto il suo cuore, sono arricchite dal contesto del prossimo documentario 'Morata: They Don't Know Who I Am', in cui racconta, con immagini e parole, come è riuscito ad affrontare la sua depressione.

L'articolo prosegue qui sotto

"Spero che la mia esperienza possa aiutare le persone a parlare dei loro problemi e a non avere paura di affrontarli”.

La confessione di Morata, che ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare chi sta vivendo difficoltà simili, non riguarda solo l’aspetto personale, ma tocca anche il tema del supporto familiare, della solidarietà tra compagni di squadra e della necessità di chiedere aiuto professionale.