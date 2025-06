Morata al Como, accordo raggiunto: quanto incassa il Milan, si attende la risoluzione del prestito al Galatasaray

L’attaccante spagnolo ha detto sì al Como: intesa totale con il club lariano, manca solo la risoluzione del prestito col Galatasaray per chiudere l’operazione.

Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A e riabbrcciare al Como il suo ex compagno e connazionale Cesc Fabregas.

L’attaccante spagnolo è sempre più vicino, ma resta vincolato alla risoluzione anticipata del prestito che lega l’attaccante al Galatasaray.

Come riportato da Sky Sport e confermato da Fabrizio Romano, Morata ha già raggiunto un’intesa verbale con il club lariano per un trasferimento alle stesse condizioni economiche concordate lo scorso gennaio tra Milan e Galatasaray.

Il Milan, che detiene il cartellino del giocatore, dovrà ora trovare un accordo con il club turco per chiudere in anticipo il prestito attualmente in essere.