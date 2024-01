Il Verona si appresta a chiudere l’ennesima operazione in uscita del suo mercato: possibile fumata bianca già nelle prossime ore.

Il Monza è senza ombra di dubbio uno dei club più attivi in assoluto in questo momento in sede di calciomercato.

La società brianzola infatti, nel corso delle ultime ore, ha definito un paio di operazioni ed è ad un passo dal chiuderne una terza: quella che porterà Milan Djuric in biancorosso.

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.