Monza-Napoli 1-4, pagelle e tabellino: gli azzurri calano il poker con carattere, Hojlund è incontenibile, Politano è rinato, ma Varela è in crescita costante

Eppure un brividino c'è stato, quando Varela, in grandissima forma, segna il goal che regala il momentaneo pareggio al Monza: questo Napoli, però, è stato troppo per la formazione di Juric.

Una prestazione che si estende per entrambi i tempi e che si apre con il goal di Hojlund al 10', su assist in profondità, di rasoterra, di Di Lorenzo, ma che si inceppa al 43', quando Varela stacca di testa in maniera sontuosa.

Nella ripresa, però, c'è poco da dire: Mangas prova a disimpegnarsi con un tunnel in una zona in cui la priorità dovrebbe essere quella di spazzare il pallone e così facendo serve Politano che non si fa pregare, entra in area e batte con il mancino Tonrqvist per l'1-2.

Ecco, lì la partita è praticamente finita: il Monza esce dal campo e subisce la rete di Marin al 62', di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, e l'1-4 di De Bruyne, entrato al posto di Anguissa, bravo a raccogliere un assist filtrante di Lang e a inserirsi come ai tempi del City.

Segnali importantissimi in vista di Juventus-Napoli, quelli della squadra di Allegri, un po' meno positivi quelli lanciati dai ragazzi di Juric. Con tanto carattere nel primo tempo, ma troppo fragili andando avanti con il cronometro. C'è tempo.