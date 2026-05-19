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Michael Di Chiaro

Monza in finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia piegata dalla doppietta di Cutrone, ora la sfida decisiva contro Catanzaro o Palermo

Serie B
Monza vs Juve Stabia
Monza
Juve Stabia

Dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli sigillano la qualificazione grazie alla doppietta del suo attaccante: succede tutto nel finale con Cutrone che sblocca la partita prima del pari di Burnete, per poi concedere il bis a tempo scaduto.

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Una doppietta di Cutrone, in un finale da brividi, consente al Monza di staccare il pass valevole per la finalissima dei playoff di Serie B.


Dopo il pirotecnico 2-2 della gara d'andata giocata a Castellamare di Stabia, la formazione di Paolo Bianco si è imposta di misura, per 2-1, contro la Juve Stabia di Ignazio Abate.

Succede tutto negli ultimi minuti di gioco: a cinque dal novantesimo Cutrone, entrato dalla panchina, sblocca la partita prima del pari griffato Burnete. Durante il recupero saltano gli schemi con la Juve Stabia che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma il Monza colpisce in contropiede a tempo scaduto ed è ancora Cutrone a firmare il 2-1.

  • IL TABELLINO DI MONZA-JUVE STABIA

    MONZA-JUVE STABIA 2-1

    Marcatori: 85' Cutrone, 90' Burnete, 90'+6 Cutrone

    MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri (56' Lucchesi), Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi (84' Ravanelli); Colpani (57' Hernani), Mota (77' Alvarez); Petagna (57' Cutrone). All. Bianco.

    JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Bellich, Dalle Mura (81' Gabrielloni); Carissoni (65' Pierobon), Mosti (46' Burnete), Leone (64' Ricciardi), Cacciamani; Maistro (46' Zeroli); Okoro. All. Abate.

    Arbitro: Mariani 

    Ammoniti: Mota, Delli Carri, Thiam, Burnete, Correai, Bellich

    Espulsi: -

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  • CONTRO CHI GIOCA IL MONZA IN FINALE

    Il Monza si è qualificato alla finalissima dei playoff di Serie B in attesa di conoscere il nome del proprio avversario a cui contendere il pass per la promozione in Serie A.

    I brianzoli sfideranno la vincente del confronto tra Catanzaro e Palermo: la gara d'andata si è conclusa con un roboante 3-0 in favore dei calabresi. Al ritorno, fissato per la serata di mercoledì 20 maggio al 'Barbera', alla squadra di Filippo Inzaghi servirà una vera e propria impresa.

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