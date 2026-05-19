Monza in finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia piegata dalla doppietta di Cutrone, ora la sfida decisiva contro Catanzaro o Palermo

Una doppietta di Cutrone, in un finale da brividi, consente al Monza di staccare il pass valevole per la finalissima dei playoff di Serie B.
Dopo il pirotecnico 2-2 della gara d'andata giocata a Castellamare di Stabia, la formazione di Paolo Bianco si è imposta di misura, per 2-1, contro la Juve Stabia di Ignazio Abate.
Succede tutto negli ultimi minuti di gioco: a cinque dal novantesimo Cutrone, entrato dalla panchina, sblocca la partita prima del pari griffato Burnete. Durante il recupero saltano gli schemi con la Juve Stabia che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma il Monza colpisce in contropiede a tempo scaduto ed è ancora Cutrone a firmare il 2-1.