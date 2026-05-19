Monza in finale dei playoff di Serie B: Juve Stabia piegata dalla doppietta di Cutrone, ora la sfida decisiva contro Catanzaro o Palermo

Il Monza si è qualificato alla finalissima dei playoff di Serie B in attesa di conoscere il nome del proprio avversario a cui contendere il pass per la promozione in Serie A.

I brianzoli sfideranno la vincente del confronto tra Catanzaro e Palermo: la gara d'andata si è conclusa con un roboante 3-0 in favore dei calabresi. Al ritorno, fissato per la serata di mercoledì 20 maggio al 'Barbera', alla squadra di Filippo Inzaghi servirà una vera e propria impresa.