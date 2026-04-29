Monza e Frosinone, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: chi viene promossa e chi va ai playoff

Due giornate di campionato ancora da disputare e verdetti tutti da scrivere per quel che riguarda la promozione in Serie A.

L’unica certezza è che Venezia, Monza e Frosinone chiuderanno nelle prime tre posizioni (il Palermo quarto può raggiungere Monza e Frosinone, ma ha una peggiore piazzamento nella classifica avulsa) della classifica di Serie B.

I lagunari sono primi con 78 punti, davanti a Monza e Frosinone entrambi con 75 punti. Ma in caso di arrivo a pari punti chi sarà promosso in Serie A e chi invece disputerà i playoff?