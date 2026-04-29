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Nino Caracciolo

Monza e Frosinone, cosa succede in caso di arrivo a pari punti: chi viene promossa e chi va ai playoff

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Il campionato di Serie B si prepara agli ultimi 180’ di stagione regolare: oltre al Venezia, Monza e Frosinone si contendono la promozione diretta in Serie A.

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Due giornate di campionato ancora da disputare e verdetti tutti da scrivere per quel che riguarda la promozione in Serie A.

L’unica certezza è che Venezia, Monza e Frosinone chiuderanno nelle prime tre posizioni (il Palermo quarto può raggiungere Monza e Frosinone, ma ha una peggiore piazzamento nella classifica avulsa) della classifica di Serie B.

I lagunari sono primi con 78 punti, davanti a Monza e Frosinone entrambi con 75 punti. Ma in caso di arrivo a pari punti chi sarà promosso in Serie A e chi invece disputerà i playoff?

  • VENEZIA A UN PASSO DALLA PROMOZIONE

    Il Venezia, primo nel campionato di Serie B con 78 punti, potrebbe centrare l’aritmetica promozione in Serie A già nel prossimo turno: alla squadra allenata da Giovanni Stroppa – avanti negli scontri diretti sia con Monza che con il Frosinone – basterà un successo contro lo Spezia.

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  • IL REGOLAMENTO

    Il regolamento del campionato di Serie B prevede due promozioni dirette: la terza squadra che salirà in Serie A sarà la vincitrice dei playoff. Ad accedere in maniera diretta in Serie A saranno le prime due classificate al termine della stagione regolare del campionato cadetto.

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  • MONZA E FROSINONE A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE

    Ma cosa succede se Monza e Frosinone chiuderanno il campionato a pari punti? In quel caso a ottenere la promozione diretta sarebbe la formazione brianzola, per via dei criteri stabiliti della classifica avulsa.

  • LA CLASSIFICA AVULSA

    Il primo aspetto da considerare nella classifica avulsa è relativo agli scontri diretti dove il Monza (4 punti ottenuti) è in vantaggio sul Frosinone (che ha ottenuto solo un punto). Proprio per questo motivo in caso di arrivo a pari punti a festeggiare la promozione in Serie A sarebbe il Monza.

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