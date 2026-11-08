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AC Monza v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Monza-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Krstovic salva Sarri e scaccia la crisi, Varela stavolta resta a secco, grave errore di Tornqvist

Serie A
Monza vs Atalanta
Match report
Monza
Atalanta

Ritorno alla vittoria per l'Atalanta che dopo un brutto primo tempo trova il goal del solito Krstovic e batte il Monza. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Juric mentre Sarri respira.

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Ritorno alla vittoria per l'Atalanta che batte 0-1 il Monza pur senza brillare e vede la luce in fondo al tunnel. A decidere la gara è ancora una volta Krstovic che salva anche la panchina di Sarri. Quarta sconfitta di fila invece per i brianzoli.

La squadra di Juric parte meglio e fa la partita. Il grande protagonista nel primo tempo è Marco Carnesecchi che para tutti i tentativi del Monza, mentre intorno alla mezz'ora manda alto da ottima posizione su cross basso di Robinson.

L'Atalanta si vede solo nel finale della prima frazione quando De Ketelaere conclude in corsa e la palla finisce alta non di molto.

In avvio di ripresa a sorpresa gli ospiti passano: cross basso dalla sinistra letto malissimo da Tornqvist, che lascia il pallone su cui si avventa il solito Krstovic. Per lui si tratta del settimo goal in campionato. L'Atalanta così vince, Sarri respira.

  • PAGELLE MONZA-ATALANTA

    Grave errore di Tornqvist (5) sul goal, Akinsamiro (5.5) con poca intensità, Mout (6.5) invece ha tanta qualità ma cala alla distanza, Varela (5.5) stavolta resta a secco.

    Carnesecchi (7) tiene in piedi l'Atalanta nel primo tempo, Ederson (5.5) lontano dal top, De Ketelaere (5.5) ancora insufficiente, Krstovic (7) sempre a segno, Zalewski (6.5) il migliore dei trequartisti, Kolasinac (6.5) rientra bene.

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 5; Kouadio 5.5 (60' Carboni 6), Goclichidze 6, Lucchesi 6; Tourè 6 (73' Bakoune 6), Colombo 6, Akinsanniro 5.5 (73' Mota 6), Mangas 6; Mout 6.5 (80' Colpani 6), Robinson 6 (61' Zeballos 6); Varela 5.5. Allenatore: Juric

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Zappacosta 6, Scalvini 6, Kolasinac 6.5 (80' Obric 6), Bernasconi 5.5; Pasalic 5.5, Ederson 5.5; Zalewski 6.5, De Ketelaere 5.5, Elmas 5.5 (75' Rowe 6); Krstovic 7 (83' Kessie sv). All. Sarri

  • TABELLINO MONZA-ATALANTA

    MONZA-ATALANTA 0-1

    Marcatori: 49' Krstovic

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 5; Kouadio 5.5 (60' Carboni 6), Goclichidze 6, Lucchesi 6; Tourè 6 (73' Bakoune 6), Colombo 6, Akinsanniro 5.5 (73' Mota 6), Mangas 6; Mout 6.5 (80' Colpani 6), Robinson 6 (61' Zeballos 6); Varela 5.5. Allenatore: Juric

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Zappacosta 6, Scalvini 6, Kolasinac 6.5 (80' Obric 6), Bernasconi 5.5; Pasalic 5.5, Ederson 5.5; Zalewski 6.5, De Ketelaere 5.5, Elmas 5.5 (75' Rowe 6); Krstovic 7 (83' Kessie sv). All. Sarri

    Arbitro: Allegretta

    Ammoniti: Kouadio, Colombo, Ederson, Carboni, De Ketelaere, Colpani

    Espulsi: Juric (non dal campo)

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