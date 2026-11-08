Monza-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Krstovic salva Sarri e scaccia la crisi, Varela stavolta resta a secco, grave errore di Tornqvist

Ritorno alla vittoria per l'Atalanta che batte 0-1 il Monza pur senza brillare e vede la luce in fondo al tunnel. A decidere la gara è ancora una volta Krstovic che salva anche la panchina di Sarri. Quarta sconfitta di fila invece per i brianzoli.
La squadra di Juric parte meglio e fa la partita. Il grande protagonista nel primo tempo è Marco Carnesecchi che para tutti i tentativi del Monza, mentre intorno alla mezz'ora manda alto da ottima posizione su cross basso di Robinson.
L'Atalanta si vede solo nel finale della prima frazione quando De Ketelaere conclude in corsa e la palla finisce alta non di molto.
In avvio di ripresa a sorpresa gli ospiti passano: cross basso dalla sinistra letto malissimo da Tornqvist, che lascia il pallone su cui si avventa il solito Krstovic. Per lui si tratta del settimo goal in campionato. L'Atalanta così vince, Sarri respira.