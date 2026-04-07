Montserrat cerca il nuovo CT su Facebook: la federazione apre candidature con licenza internazionale e esperienza sui social per rilanciare la nazionale

Il profilo ricercato non si limita alla guida della prima squadra. Secondo il documento ufficiale dei “Terms of Reference” della Montserrat Football Association, il futuro tecnico dovrà definire e supervisionare l’intero programma tecnico nazionale, dalla base fino alla selezione maggiore.

Tra le responsabilità indicate dalla federazione figurano lo sviluppo di un piano tecnico completo per il calcio locale, la creazione di una filosofia calcistica nazionale e la costruzione di percorsi di crescita per i giocatori.

Il ruolo prevede inoltre la formazione degli allenatori locali, l’organizzazione di programmi grassroots nelle scuole e nelle comunità e la collaborazione con organismi internazionali come FIFA, Concacaf e CFU.

Il tecnico dovrà anche gestire i programmi delle nazionali giovanili e femminili, individuare talenti attraverso sistemi di scouting e creare database di giocatori, oltre a guidare direttamente la nazionale maschile nelle competizioni ufficiali.



