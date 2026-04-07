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MontserratGetty Images
Alessandro De Felice

Montserrat cerca il nuovo CT su Facebook: la federazione apre candidature con licenza internazionale e esperienza sui social per rilanciare la nazionale

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La federazione caraibica pubblica online l’offerta: licenza internazionale e 3-5 anni di esperienza per guidare e rifondare il calcio nazionale.

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Una selezione nazionale che cerca il proprio commissario tecnico attraverso un annuncio su Facebook.

Accade a Montserrat, territorio britannico d’oltremare nei Caraibi, dove la federazione calcistica ha ufficializzato una vera e propria offerta di lavoro online per individuare il nuovo allenatore della nazionale maggiore.

Una procedura fuori dagli schemi del calcio professionistico globale, che apre le porte a candidati di tutto il mondo con requisiti accessibili e una scadenza fissata al 17 aprile, secondo quanto indicato nell’annuncio pubblicato dalla Montserrat Football Association.

  • L’ANNUNCIO SU FACEBOOK E I REQUISITI

    La ricerca è stata diffusa tramite i canali ufficiali social della federazione sotto il titolo di “Technical Consultant & Senior Men’s National Team Coach”.

    Il ruolo prevede requisiti minimi chiari: una licenza UEFA, CONMEBOL o CONCACAF di livello almeno B, con preferenza per quella professionistica, e un’esperienza compresa tra i tre e i cinque anni nel settore.

    Le candidature dovranno essere inviate via email entro il 17 aprile che ha scelto un metodo diretto e aperto per ampliare il bacino di selezione, in contrasto con le tradizionali trattative riservate tipiche del calcio internazionale.


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  • UN RUOLO TECNICO OLTRE LA PANCHINA

    Il profilo ricercato non si limita alla guida della prima squadra. Secondo il documento ufficiale dei “Terms of Reference” della Montserrat Football Association, il futuro tecnico dovrà definire e supervisionare l’intero programma tecnico nazionale, dalla base fino alla selezione maggiore.

    Tra le responsabilità indicate dalla federazione figurano lo sviluppo di un piano tecnico completo per il calcio locale, la creazione di una filosofia calcistica nazionale e la costruzione di percorsi di crescita per i giocatori.

    Il ruolo prevede inoltre la formazione degli allenatori locali, l’organizzazione di programmi grassroots nelle scuole e nelle comunità e la collaborazione con organismi internazionali come FIFA, Concacaf e CFU.

    Il tecnico dovrà anche gestire i programmi delle nazionali giovanili e femminili, individuare talenti attraverso sistemi di scouting e creare database di giocatori, oltre a guidare direttamente la nazionale maschile nelle competizioni ufficiali.


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  • UNA FEDERAZIONE IN FASE DI RILANCIO

    La ricerca del nuovo commissario tecnico si inserisce in un contesto istituzionale delicato. La federazione di Montserrat è attualmente gestita da un comitato di normalizzazione imposto dalla FIFA a seguito di una crisi interna.

    L’obiettivo dichiarato è quello di rilanciare il calcio locale attraverso una struttura tecnica solida e una visione a lungo termine, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile del movimento calcistico sull’isola.

  • TRA STORIA E LIMITI STRUTTURALI

    Montserrat rappresenta una delle realtà più particolari del panorama calcistico internazionale. Con circa 5.000 abitanti, è la federazione meno popolosa tra i membri FIFA e attualmente occupa il 175° posto nel ranking mondiale.

    La selezione è nota anche per un episodio simbolico della sua storia: nel 2002 disputò contro il Bhutan la partita ribattezzata “The Other Final”, tra le due peggiori squadre del ranking FIFA dell’epoca.

    Negli ultimi anni la nazionale ha partecipato alle qualificazioni per il Mondiale 2026 nella zona Concacaf, affrontando avversari come Panama e Nicaragua, confermando un percorso ancora in crescita ma lontano dai vertici.


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  • CONTESTO UNICO

    La scelta di affidarsi a un annuncio pubblico sui social rappresenta un caso raro nel calcio internazionale.

    La Montserrat Football Association ha infatti optato per una candidatura aperta e accessibile, permettendo a tecnici di ogni parte del mondo di proporsi per un incarico che unisce gestione sportiva e sviluppo strutturale del movimento.