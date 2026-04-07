Montserrat cerca il nuovo CT su Facebook: la federazione apre candidature con licenza internazionale e esperienza sui social per rilanciare la nazionale

Una selezione nazionale che cerca il proprio commissario tecnico attraverso un annuncio su Facebook.
Accade a Montserrat, territorio britannico d’oltremare nei Caraibi, dove la federazione calcistica ha ufficializzato una vera e propria offerta di lavoro online per individuare il nuovo allenatore della nazionale maggiore.
Una procedura fuori dagli schemi del calcio professionistico globale, che apre le porte a candidati di tutto il mondo con requisiti accessibili e una scadenza fissata al 17 aprile, secondo quanto indicato nell’annuncio pubblicato dalla Montserrat Football Association.