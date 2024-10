Montipò o Perilli, chi è il portiere titolare del Verona e chi gioca contro la Roma: le parole di Zanetti dopo Lecce

Il tecnico dell'Hellas ha sorprendentemente cambiato portiere a Lecce: chi giocherà tra i pali gialloblù nel weekend?

Simone Perilli o Lorenzo Montipò. Lorenzo Montipò o Simone Perilli. L'inatteso ballottaggio si è venuto a creare martedì 29, un'ora prima circa di Lecce-Verona, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas, ha deciso di cambiare tra i pali: a sorpresa ha dato fiducia a Perilli, lasciando in panchina Montipò per scelta tecnica e schierando la propria squadra al Via del Mare con il portiere di riserva.

Non è andata bene: il Lecce ha vinto per 1-0 condannando il Verona, ufficialmente rientrato nella lotta per non retrocedere, all'ennesima sconfitta. Ma intanto il duello tra i pali si è fatto serrato.