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Lelio Donato

Montella rischia l'esonero? La contestazione dei tifosi che chiedono le dimissioni: Italia-Turchia può essere la sua ultima partita

UEFA Nations League A
Turchia
Turchia vs Italia
Italia

La pesante sconfitta casalinga contro l'Italia ha fatto esplodere la contestazione verso Vincenzo Montella, proseguita anche durante la gara contro il Belgio. I tifosi della Turchia chiedono le sue dimissioni: si gioca tutto?

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Inizio di Nations League da dimenticare per Vincenzo Montella e la sua Turchia, travolti dall'Italia e dal Belgio dopo la sconfitta al debutto contro la Francia.

I tifosi hanno così iniziato a contestare nella notte di Bursa. Ma nel mirino è finito soprattutto il commissario tecnico, già molto discusso dopo l'eliminazione prematura ai Mondiali.

Montella era stato confermato dalla federazione locale ma le due sconfitte nelle prime tre giornate di Nations League rischiano di cambiare improvvisamente tutto.

Anche perché la pazienza dei tifosi sembra ormai finita, tanto da costringere il presidente federale ad abbandonare la sua postazione in tribuna durante Turchia-Italia.

  • LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

    Già durante il primo tempo di Turchia-Italia, sul risultato di 0-3 per gli Azzurri, sugli spalti è scoppiata la contestazione nei confronti di Vincenzo Montella.

    I tifosi presenti a Bursa hanno chiesto a gran voce l'esonero del Ct italiano con toni molto duri al presidente federale İbrahim Hacıosmanoğlu.

    E lo stesso numero uno della Turchia per questo motivo ha preferito abbondonare anzitempo la sua postazione in tribuna da dove stava assistendo alla partita.

    Contestazione proseguita in Belgio dove, in seguito alla sconfitta per 3-0, i tifosi della Turchia hanno invitato Montella a rassegnare le dimissioni.

  • UN MONDIALE DELUDENTE

    Montella paga soprattutto il pessimo Mondiale disputato dalla sua Turchia qualche mese fa.

    Inserita in un gruppo sulla carta non proibitivo, la squadra di Montella ha perso le prime due partite contro Australia e Paraguay senza neppure segnare un goal.

    Il tutto nonostante Montella potesse contare sul talento di Arda Guler e Kenan Yildiz sulla trequarti, oltre alla regia di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo.

    La vittoria per 3-2 nell'ultima giornata dei Mondiali contro gli USA già qualificati è servita per salvare la faccia. E almeno momentaneamente la panchina di Montella.

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  • MONTELLA RISCHIA L'ESONERO?

    Vincenzo Montella è stato designato come Ct della Turchia nel settembre 2023.

    E ha guidato la nazionale agli Europei dell'anno successivo raggiungendo i quarti di finale prima di riportare la Turchia ai Mondiali dopo ventiquattro anni di assenza.

    Nonostante questo la prematura eliminazione nella rassegna iridata e le sconfitte in Nations League rischiano seriamente di rimettere tutto in discussione.

    Montella potrebbe così giocarsi tutto proprio nella gara di ritorno contro l'Italia del 5 ottobre. In caso di nuova pesante sconfitta non è escluso un clamoroso cambio in panchina.

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  • COSA HA DETTO MONTELLA

    Al termine di Belgio-Turchia, pur ammettendo le difficoltà attuali della sua squadra, Montella ha escluso l'ipotesi dimissioni.

    "Siamo davvero dispiaciuti per i nostri tifosi. Scendiamo in campo con tutto il cuore. Non ha senso dare la colpa ai giocatori. Nessuno ha colpa. Anch’io in campo lotto con tutto il cuore. Continueremo a migliorare.

    Dimissioni? Non voglio dare peso alle critiche attuali.Dopo 24 anni siamo andati ai Mondiali con questi giocatori. Siamo saliti in Lega A con questi giocatori. Siamo andati agli Europei con questi giocatori" ha sottolineato Montella.

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