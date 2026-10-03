Montella rischia l'esonero? La contestazione dei tifosi che chiedono le dimissioni: Italia-Turchia può essere la sua ultima partita

Al termine di Belgio-Turchia, pur ammettendo le difficoltà attuali della sua squadra, Montella ha escluso l'ipotesi dimissioni.

"Siamo davvero dispiaciuti per i nostri tifosi. Scendiamo in campo con tutto il cuore. Non ha senso dare la colpa ai giocatori. Nessuno ha colpa. Anch’io in campo lotto con tutto il cuore. Continueremo a migliorare.

Dimissioni? Non voglio dare peso alle critiche attuali.Dopo 24 anni siamo andati ai Mondiali con questi giocatori. Siamo saliti in Lega A con questi giocatori. Siamo andati agli Europei con questi giocatori" ha sottolineato Montella.