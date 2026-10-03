Montella rischia l'esonero? La contestazione dei tifosi che chiedono le dimissioni: Italia-Turchia può essere la sua ultima partita

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Inizio di Nations League da dimenticare per Vincenzo Montella e la sua Turchia, travolti dall'Italia e dal Belgio dopo la sconfitta al debutto contro la Francia.
I tifosi hanno così iniziato a contestare nella notte di Bursa. Ma nel mirino è finito soprattutto il commissario tecnico, già molto discusso dopo l'eliminazione prematura ai Mondiali.
Montella era stato confermato dalla federazione locale ma le due sconfitte nelle prime tre giornate di Nations League rischiano di cambiare improvvisamente tutto.
Anche perché la pazienza dei tifosi sembra ormai finita, tanto da costringere il presidente federale ad abbandonare la sua postazione in tribuna durante Turchia-Italia.