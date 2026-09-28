Montella rischia l'esonero dopo Turchia-Italia? La contestazione dei tifosi e la reazione del presidente federale

Già durante il primo tempo di Turchia-Italia, sul risultato di 0-3 per gli Azzurri, sugli spalti è scoppiata la contestazione nei confronti di Vincenzo Montella.

I tifosi presenti a Bursa hanno chiesto a gran voce l'esonero del Ct italiano con toni molto duri al presidente federale İbrahim Hacıosmanoğlu.

E lo stesso numero uno della Turchia per questo motivo ha preferito abbondonare anzitempo la sua postazione in tribuna da dove stava assistendo alla partita.