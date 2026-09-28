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Lelio Donato

Montella rischia l'esonero dopo Turchia-Italia? La contestazione dei tifosi e la reazione del presidente federale

UEFA Nations League A
Turchia
Turchia vs Italia
Italia

La pesante sconfitta casalinga contro l'Italia rischia di costare carissima a Vincenzo Montella. Il Ct della Turchia è stato contestato dal pubblico di Bursa mentre il presidente federale ha abbandonato lo stadio.

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Serata da dimenticare per Vincenzo Montella e la sua Turchia, travolti dall'Italia.

Il pubblico di Bursa non ha perdonato la propria nazionale. Ma nel mirino è finito soprattutto il commissario tecnico, già molto discusso dopo l'eliminazione prematura ai Mondiali.

Montella era stato confermato dalla federazione locale ma le due sconfitte nelle prime due giornate di Nations League rischiano di cambiare improvvisamente tutto.

Anche perché la pazienza dei tifosi sembra ormai finita, tanto da costringere il presidente federale ad abbandonare la sua postazione in tribuna.

  • LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI

    Già durante il primo tempo di Turchia-Italia, sul risultato di 0-3 per gli Azzurri, sugli spalti è scoppiata la contestazione nei confronti di Vincenzo Montella.

    I tifosi presenti a Bursa hanno chiesto a gran voce l'esonero del Ct italiano con toni molto duri al presidente federale İbrahim Hacıosmanoğlu.

    E lo stesso numero uno della Turchia per questo motivo ha preferito abbondonare anzitempo la sua postazione in tribuna da dove stava assistendo alla partita.

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  • UN MONDIALE DELUDENTE

    Montella paga soprattutto il pessimo Mondiale disputato dalla sua Turchia qualche mese fa.

    Inserita in un gruppo sulla carta non proibitivo, la squadra di Montella ha perso le prime due partite contro Australia e Paraguay senza neppure segnare un goal.

    Il tutto nonostante Montella potesse contare sul talento di Arda Guler e Kenan Yildiz sulla trequarti, oltre alla regia di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo.

    La vittoria per 3-2 nell'ultima giornata dei Mondiali contro gli USA già qualificati è servita per salvare la faccia. E almeno momentaneamente la panchina di Montella.

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  • MONTELLA RISCHIA L'ESONERO?

    Vincenzo Montella è stato designato come Ct della Turchia nel settembre 2023.

    E ha guidato la nazionale agli Europei dell'anno successivo raggiungendo i quarti di finale prima di riportare la Turchia ai Mondiali dopo ventiquattro anni di assenza.

    Nonostante questo la prematura eliminazione nella rassegna iridata e le sconfitte contro Francia e Italia in Nations League rischiano seriamente di rimettere tutto in discussione.

    La Turchia a inizio ottobre affronterà il Belgio prima di incrociare nuovamente l'Italia, stavolta in trasferta. Montella sarà ancora in panchina?

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