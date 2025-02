Monopoli-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match al Veneziani: biancoverdi a caccia di conferme, rossazzurri che vogliono risalire la classifica.

Sarà un Monopoli-Catania fondamentale quello in programma nella domenica di Serie C NOW. Al Vito Simone Veneziani scende in campo una delle due capolista, almeno alla vigilia del turno, del girone C, ospitando una squadra, quella di Mimmo Toscano, ferita.

Biancoverdi reduci dal pari 0-0 col Benevento che ha dato ancora alla formazione di Colombo la vetta della classifica. Etnei, invece, in netta difficoltà, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare e un ottavo posto molto distante dalle ambizioni di inizio stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.