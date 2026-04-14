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Francesco Schirru

Mondiali, Tiziana Alla voce principale Rai in telecronaca: "Vivremo in un mondo normale quando non farà più notizia"

Prima donna telecronista per le partite delle squadre maschili, la Alla ha una ventennale esperienza nel settore. Negli ultimi anni ha seguito l'Italia come bordocampista.

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Tiziana Alla sarà la prima voce della Rai per i Mondiali 2026. Una storica decisione per l'emittente, che ha scelto la giornalista per quattro anni bordocampista per le partite dell'Italia: sarà lei a raccontare le partite più importanti trasmesse in chiaro, dunque anche la finalissima di luglio che andrà in scena a New York.

"Sono orgogliosa della Rai, ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia" puntualizza la Alla al Corriere della Sera.

"È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida".

La Alla non è certo alle prime armi con le telecronache, visto che la sua esperienza in questo campo è ormai ventennale: “Ci sono ancora tanti pregiudizi. La mia prima telecronaca risale al 2006, un Piacenza-Juventus di serie B. Allora lavoravo per Rai International, in redazione arrivavano tante mail di protesta: ‘Non si può sentire una voce femminile sul calcio’. Ho sempre accettato le critiche, nessuno nasce imparato. Però non ci deve essere pregiudizio. Invece c’è ancora, eccome se c’è".

  • LO STILE DI TELECRONACA

    In tanti conoscono la Alla per il lavoro degli ultimi anni, ma il grande pubblico la conoscerà meglio durante il Mondiale, il torneo più visto al mondo, anche senza la presenza della Nazionale italiana:

    "A me non piace riempire di parole tutti gli spazi, cerco di far respirare l’atmosfera senza fornire troppi dati. Sono un po’ vecchia scuola, cresciuta con toni pacati e poco invasivi. Ma i tempi sono cambiati e va accettato".

    "La speranza per i Mondiali? Di fare un bel lavoro. E che dopo di me di telecroniste ce ne siano tante".

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  • MERITO E GENERE

    La Alla è intervenuta anche sulle colonne del Messaggero per evidenziare come le opportunità debbano essere ottenute solo sulla base del merito:

    “Se una persona sa fare una cosa è giusto che la faccia a prescindere dal genere, perché la valutazione deve basarsi sul merito. A una giovane giornalista consiglio di provare e riprovare. Io facevo le telecronache davanti alla tv senza audio".

    "Poi ci deve essere qualcuno che ti dà l’opportunità di metterti davanti al microfono, io l’ho avuta e ringrazio chi me l’ha data. Cosa accadrà tra 10 anni? Dipende che direzione culturale prenderà la società e che modelli si imporranno”.

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  • LA CARRIERA

    Tiziana Alla già commentato i Mondiali per la Rai, ma in quel caso, nel 2019, quelli femminili. Nel corso della sua carriera ha lavorato come cronista per il Messaggero e il Corriere dello Sport, arrivando alla Rai nel 2000.

    Nel giugno 2022 era finita in prima pagina per l'intervista a Donnarumma post Germania-Italia 5-2, in cui la Alla aveva chiesto al portiere degli errori contro i tedeschi e precedentemente con la maglia del PSG.

    Una domanda per cui l'attuale estremo difensore del City aveva perso la calma, arrabbiandosi con la giornalista.