Mondiali, Tiziana Alla voce principale Rai in telecronaca: "Vivremo in un mondo normale quando non farà più notizia"

Tiziana Alla sarà la prima voce della Rai per i Mondiali 2026. Una storica decisione per l'emittente, che ha scelto la giornalista per quattro anni bordocampista per le partite dell'Italia: sarà lei a raccontare le partite più importanti trasmesse in chiaro, dunque anche la finalissima di luglio che andrà in scena a New York.

"Sono orgogliosa della Rai, ma vivremo in un mondo normale solo quando ciò che mi sta succedendo non farà più notizia" puntualizza la Alla al Corriere della Sera.

"È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono altre bravissime colleghe. Sono orgogliosa della Rai e del suo ruolo da apripista, ringrazio per la fiducia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida".

La Alla non è certo alle prime armi con le telecronache, visto che la sua esperienza in questo campo è ormai ventennale: “Ci sono ancora tanti pregiudizi. La mia prima telecronaca risale al 2006, un Piacenza-Juventus di serie B. Allora lavoravo per Rai International, in redazione arrivavano tante mail di protesta: ‘Non si può sentire una voce femminile sul calcio’. Ho sempre accettato le critiche, nessuno nasce imparato. Però non ci deve essere pregiudizio. Invece c’è ancora, eccome se c’è".