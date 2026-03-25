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Francesco Schirru

The Athletic - Giocatori e tifosi di alcuni paesi del Mondiale dovranno pagare una cauzione fino a 15.000 dollari per entrare negli Stati Uniti

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Emergono nuovi problemi per i fans che vogliono assistere al Mondiale negli Stati Uniti. Anche i giocatori potrebbero dover pagare per entrare negli USA.

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I fans di alcune nazioni partecipanti ai Mondiali dovranno versare fino a 15.000 dollari di cauzione per ottenere un visto turistico Visa Bond (B1/B2, affari e turismo) e poter entrare negli Stati Uniti. Ma non è escluso che anche i giocatori delle cinque rappresentative debbano fare lo stesso. Lo riporta The Athletic, che evidenzia come la FIFA stia esercitando pressioni sull'amministrazione Trump per concedere l'esenzione ai calciatori, ma non ai tifosi.

La normativa statunitense riguarda 50 paesi (soprattutto africani e del Centro America), i cui cittadini devono depositare 15.000 dollari per poter ottenere un visto d'ingresso negli USA, tra cui cinque che partecipano al Mondiale: Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d'Avorio e Tunisia.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato a The Athletic che tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età, sono soggetti agli stessi standard, per cui anche staff e giocatori delle cinque rappresentative africane dovranno, in teoria, pagare a seconda del caso i 5.000, 10.000 o 15.000 dollari di cauzione. Che verranno restituiti una volta lasciato il paese prima della scadenza del visto (qui le indicazioni sul sito ufficiale del governo USA).

  • L'ESENZIONE PER TIFOSI E GIOCATORI

    La normativa governativa non prevede in teoria esenzioni per atleti o tifosi in occasione del Mondiale, ma viene riportato come i funzionari consolari possono valutare se queste "promuoverebbero un interesse nazionale significativo o un interesse umanitario in base allo scopo del viaggio e all'impiego del richiedente".

    Contattati dal The Athletic, sezione sportiva del New York Times, né il Dipartimento di Stato né la FIFA hanno svelato se ai giocatori dei cinque paesi sarà possibile evitare la cauzione.

    Algeria, Capo Verde, Tunisia, Costa d'Avorio e Senegal avrebbero già sollevato la questione con la FIFA, che starebbe cercando di convincere il governo statunitense a fornire queste esenzioni. Che difficilmente saranno valide anche per i tifosi.


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  • STOP PER I TIFOSI?

    Inutile dire che il pagamento di 5.000, 10.000 o 15.000 dollari tarpa le ali ai tifosi dei cinque paesi: la somma risulta essere ingente e potrebbe portare al cambiamento di piani per chi aveva deciso, tra sacrifici, di seguire la propria rappresentativa al Mondiale.

    Oltre ai costi elevatissimi per viaggio, alloggio e spese varie, per i fans delle cinque rappresentative africane ci sarebbe da pagare una spesa elevatissima. Un deposito cauzionale, certo, ma che risulta essere per tutte le tasche.

    Il Dipartimento di Stato afferma il programma "si è dimostrato efficace nel dissuadere l'immigrazione clandestina e l'amministrazione Trump lo sta estendendo ad altri Paesi sulla base di una serie di fattori di rischio legati all'immigrazione, tra cui alti tassi di permanenza illegale, carenze nei controlli e nelle verifiche, preoccupazioni relative all'acquisizione della cittadinanza tramite investimento senza obbligo di residenza e considerazioni di politica estera".

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  • I NUOVI INGRESSI NELLA LISTA

    Dallo scorso anno gli Stati Uniti stanno inserendo man mano diversi nuovi paesi nella lista, che prevede il deposito cauzionale per i cittadini degli stessi. La cifra di 5.000, 10.000 o 15.000 dollari cambia a seconda di caso in caso, valutato dal governo statunitense.

    Tra i cinque paesi partecipanti al Mondiale la Tunisia è stata l'ultima ad essere inserita, tanto che il provvedimento sarà in vigore solamente dal 2 aprile. Algeria, Costa D'Avorio, Capo Verde e Senegal sono state inserite nel provvedimento dallo scorso gennaio.

    Attualmente non sono presenti nella lista i paesi che partecipano ai playoff e potrebbero qualificarsi al Mondiale.

  • I DIVERSI PAGAMENTI

    Il deposito cauzionale è previsto per ogni singola persona, significa che una famiglia con due adulti e due minori dovrebbe poter pagare 40.000 dollari.

    Fonti citate da The Atletic evidenziano come pagamenti di 5.000 dollari saranno generalmente riservati ai minori che entrano nel Paese, mentre per gli adulti saranno previsti i pagamenti da 10.000 o 15.000 dollari.

    Considerando i 26 convocati, escludendo dal calcolo dunque staff e dirigenti, una squadra dovrebbe pagare attualmente una cauzione di 400.000 dollari.

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