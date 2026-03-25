I fans di alcune nazioni partecipanti ai Mondiali dovranno versare fino a 15.000 dollari di cauzione per ottenere un visto turistico Visa Bond (B1/B2, affari e turismo) e poter entrare negli Stati Uniti. Ma non è escluso che anche i giocatori delle cinque rappresentative debbano fare lo stesso. Lo riporta The Athletic, che evidenzia come la FIFA stia esercitando pressioni sull'amministrazione Trump per concedere l'esenzione ai calciatori, ma non ai tifosi.

La normativa statunitense riguarda 50 paesi (soprattutto africani e del Centro America), i cui cittadini devono depositare 15.000 dollari per poter ottenere un visto d'ingresso negli USA, tra cui cinque che partecipano al Mondiale: Algeria, Capo Verde, Senegal, Costa d'Avorio e Tunisia.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato a The Athletic che tutti i richiedenti, indipendentemente dall'età, sono soggetti agli stessi standard, per cui anche staff e giocatori delle cinque rappresentative africane dovranno, in teoria, pagare a seconda del caso i 5.000, 10.000 o 15.000 dollari di cauzione. Che verranno restituiti una volta lasciato il paese prima della scadenza del visto (qui le indicazioni sul sito ufficiale del governo USA).