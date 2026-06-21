Mondiali 2026, tutte le squadre già qualificate ai sedicesimi: Germania, Messico e Stati Uniti le prime a staccare il pass

48 squadre partecipanti, 32 delle quali si qualificano ai sedicesimi tra prime, seconde e terze classificate.
Questa la lista, in aggiornamento, delle nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.
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48 squadre partecipanti, 32 delle quali si qualificano ai sedicesimi tra prime, seconde e terze classificate.
Questa la lista, in aggiornamento, delle nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.
I padroni di casa del Messico sono stati la prima nazionale a qualificarsi aritmeticamente ai sedicesimi dopo le due vittorie nelle prime due giornate della fase a gironi.
A seguirli gli altri 'host' del torneo, gli Stati Uniti. Pulisic e compagni hanno vinto e convinto nelle prime due gare, staccando facilmente il pass.
La Germania è invece la prima big europea a qualificarsi per sedicesimi. Pass conquistato dopo la rimonta thrilling contro la Costa d'Avorio.