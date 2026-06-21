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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Mondiali 2026, tutte le squadre già qualificate ai sedicesimi: Germania, Messico e Stati Uniti le prime a staccare il pass

Coppa del Mondo

La lista delle squadre qualificate ai sedicesimi (o playoff) dei Mondiali 2026.

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48 squadre partecipanti, 32 delle quali si qualificano ai sedicesimi tra prime, seconde e terze classificate.

Questa la lista, in aggiornamento, delle nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

  • MESSICO

    I padroni di casa del Messico sono stati la prima nazionale a qualificarsi aritmeticamente ai sedicesimi dopo le due vittorie nelle prime due giornate della fase a gironi.

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  • STATI UNITI

    A seguirli gli altri 'host' del torneo, gli Stati Uniti. Pulisic e compagni hanno vinto e convinto nelle prime due gare, staccando facilmente il pass.

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  • GERMANIA

    La Germania è invece la prima big europea a qualificarsi per sedicesimi. Pass conquistato dopo la rimonta thrilling contro la Costa d'Avorio.