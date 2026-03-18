Mondiali 2026, DAZN allarga l'offerta: trasmetterà tutte le partite anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico

"Grazie, infatti, a DAZN For Business, il servizio di streaming sportivo dedicato a bar e ristoranti, a partire dall'11 giugno le gesta delle squadre più famose del pianeta come Argentina, Brasile, Inghilterra, Olanda e non solo, terranno incollati davanti agli schermi i tifosi e accenderanno la loro passione, trasformando ogni locale in un autentico stadio.

L’offerta - prosegue la nota - dedicata al segmento business-to-business di DAZN, lanciata lo scorso anno, si arricchisce così ulteriormente e questa estate permetterà ai locali di diventare il punto di ritrovo di tutti gli appassionati, unendo il tifo e offrendo la visione del più prestigioso del calcio mondiale. Con l'abbonamento DAZN For Business, i proprietari di bar e ristoranti potranno non solo trasmettere in diretta l'intera Coppa del Mondo FIFA 2026™ che si concluderà il 19 luglio con la Finale al MetLife Stadium, ma anche i migliori eventi sportivi del ricco calendario in programma nei prossimi mesi inclusi il Roland Garros 2026 (esclusiva Eurosport, disponibile su DAZN dal 24 maggio), la fase finale del campionato di Serie BKT con i playoff che chiuderanno la stagione 25/26 a fine maggio, la grande pallavolo con gli l’Europeo femminile e maschile 2026 con le Nazionali che saranno impegnate rispettivamente dal 21 agosto al 6 settembre, e dal 10 al 26 settembre, e molto altro ancora.

I proprietari dei locali che sono interessati ad attivare il servizio possono registrarsi già da adesso online al sito business.dazn.com oppure chiamare il numero 800 776 860".