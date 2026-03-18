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Vittorio Rotondaro

Mondiali 2026, DAZN allarga l'offerta: trasmetterà tutte le partite anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico

DAZN si è aggiudicata i diritti di trasmissione di tutte le 104 partite dei Mondiali: sarà il punto di riferimento anche nelle attività commerciali aperte al pubblico.

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L'ufficialità è arrivata circa tre settimane fa: tutte le 104 partite dei Mondiali in programma in estate tra Canada, Stati Uniti e Messico saranno trasmesse da DAZN.

L'azienda - già detentrice anche dei diritti della Serie A fino al 2029 - ha aggiunto un importante tassello alla propria offerta per quanto concerne la rassegna iridata estiva nordamericana.

DAZN, infatti, agirà da punto di riferimento non solo dentro ma anche fuori casa, in quanto sarà l'unica emittente a trasmettere tutti i Mondiali nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico.

  • IL COMUNICATO

    "Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026, dentro e fuori casa. Dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™, oggi la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo annuncia un ulteriore traguardo: sarà l’unica a trasmettere tutto il Mondiale anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico.

    Per la prima volta nella storia italiana di DAZN, la magia del torneo più prestigioso al mondo sarà tutta solo su DAZN. Grazie all’accordo stretto con FIFA relativo al segmento business-to-business, i tifosi potranno scegliere come e dove vivere ogni emozione del Mondiale: connessi a DAZN dal proprio divano, in mobilità su smartphone, tablet o PC, oppure riuniti nei locali per tifare insieme il grande calcio".

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  • "CALCIO PASSIONE CONDIVISA"

    “Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice” commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. “Questa estate porteremo l’emozione straordinaria della Coppa del Mondo FIFA 2026™ anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite. Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità. Con questa nuova acquisizione, DAZN offre ai tifosi italiani esattamente questo, la possibilità di seguire ogni singola partita del Mondiale dove vogliono e come vogliono, dal salotto di casa con gli amici, dal proprio smartphone o davanti allo schermo di un locale con persone che in quel momento condividono lo stesso amore per il calcio”.

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  • COME ATTIVARE DAZN FOR BUSINESS

    "Grazie, infatti, a DAZN For Business, il servizio di streaming sportivo dedicato a bar e ristoranti, a partire dall'11 giugno le gesta delle squadre più famose del pianeta come Argentina, Brasile, Inghilterra, Olanda e non solo, terranno incollati davanti agli schermi i tifosi e accenderanno la loro passione, trasformando ogni locale in un autentico stadio.

    L’offerta - prosegue la nota - dedicata al segmento business-to-business di DAZN, lanciata lo scorso anno, si arricchisce così ulteriormente e questa estate permetterà ai locali di diventare il punto di ritrovo di tutti gli appassionati, unendo il tifo e offrendo la visione del più prestigioso del calcio mondiale. Con l'abbonamento DAZN For Business, i proprietari di bar e ristoranti potranno non solo trasmettere in diretta l'intera Coppa del Mondo FIFA 2026™  che si concluderà il 19 luglio con la Finale al MetLife Stadium, ma anche i migliori eventi sportivi del ricco calendario in programma nei prossimi mesi inclusi il Roland Garros 2026 (esclusiva Eurosport, disponibile su DAZN dal 24 maggio), la fase finale del campionato di Serie BKT con i playoff che chiuderanno la stagione 25/26 a fine maggio, la grande pallavolo con gli l’Europeo femminile e maschile 2026 con le Nazionali che saranno impegnate rispettivamente dal 21 agosto al 6 settembre, e dal 10 al 26 settembre, e molto altro ancora.

    I proprietari dei locali che sono interessati ad attivare il servizio possono registrarsi già da adesso online al sito business.dazn.com oppure chiamare il numero 800 776 860".

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