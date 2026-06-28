Mondiali 2026, come vedere le partite dei sedicesimi gratis: quali sono le gare trasmesse in chiaro dalla Rai

Lei sei partite di cui sopra saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e rispettano l'impegno dell'emittente di Stato a mandare in onda match compresi nella fascia oraria 18.40-02.00 con collegamenti pre-partita, post-partita e contenuti di approfondimento. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre partite che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.





Ecco la lista delle partite che saranno trasmesse in esclusiva in Italia soltanto su DAZN





Germania-Paraguay - 29 giugno 2026, ore 22.30





Olanda-Marocco - 30 giugno 2026, ore 03.00





Costa d'Avorio-Norvegia - 30 giugno 2026, ore 19.00 a Dallas





Messico-Ecuador - 1 luglio 2026, ore 03.00 a Città del Messico





Inghilterra-RD Congo - 1 luglio 2026, ore 18.00 ad Atlanta





Stati Uniti-Bosnia - 2 luglio 2026, ore 02.00 a San Francisco





Portogallo-Croazia - 3 luglio 2026, ore 01.00 a Toronto





Svizzera-Algeria - 3 luglio 2026, ore 05.00 a Vancouver





Argentina-Capo Verde - 4 luglio 2026, ore 00.00 a Miami





Colombia-Ghana - 4 luglio 2026, ore 03.30 a Kansas City