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BrazilGetty Images
Redazione Goal

Mondiali 2026, come vedere le partite dei sedicesimi gratis: quali sono le gare trasmesse in chiaro dalla Rai

Coppa del Mondo

Saranno 6 le gare che la TV di Stato manderà in onda su Rai 1; le altre 10 saranno visibili esclusivamente su DAZN

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Tra le 35 partite che la Rai si è aggiudicata per l'edizione 2026 dei Mondiali – trasmesse ovviamente in contemporanea anche su DAZN, unica emittente che in Italia ha ottenuto la totalità della competizione – 6 (una al giorno) saranno quelle relative ai sedicesimi di finale, che prendono il via domenica 28 giugno con la sfida tra Sudafrica e Canada. Dopo le 17 gare trasmesse per la fase a gironi, ecco il programma previsto per il primo turno della fase ad eliminazione a diretta di questa Coppa del Mondo.

  • LE PARTITE SU RAI UNO

    Domenica 28 giugno, ore 21: SUDAFRICA-CANADA


    Lunedì 29 giugno, ore 19: BRASILE-GIAPPONE


    Martedì 30 giugno, ore 23: FRANCIA-SVEZIA


    Mercoledì 1° luglio, ore 22: BELGIO-SENEGAL


    Giovedì 2 luglio, ore 21: SPAGNA-AUSTRIA


    Venerdì 3 luglio, ore 20: AUSTRALIA-EGITTO

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  • TUTTE LE ALTRE PARTITE SU DAZN

    Lei sei partite di cui sopra saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e rispettano l'impegno dell'emittente di Stato a mandare in onda match compresi nella fascia oraria 18.40-02.00 con collegamenti pre-partita, post-partita e contenuti di approfondimento. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre partite che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.


    Ecco la lista delle partite che saranno trasmesse in esclusiva in Italia soltanto su DAZN


    Germania-Paraguay - 29 giugno 2026, ore 22.30


    Olanda-Marocco - 30 giugno 2026, ore 03.00


    Costa d'Avorio-Norvegia - 30 giugno 2026, ore 19.00 a Dallas


    Messico-Ecuador - 1 luglio 2026, ore 03.00 a Città del Messico


    Inghilterra-RD Congo - 1 luglio 2026, ore 18.00 ad Atlanta


    Stati Uniti-Bosnia - 2 luglio 2026, ore 02.00 a San Francisco


    Portogallo-Croazia - 3 luglio 2026, ore 01.00 a Toronto


    Svizzera-Algeria - 3 luglio 2026, ore 05.00 a Vancouver


    Argentina-Capo Verde - 4 luglio 2026, ore 00.00 a Miami


    Colombia-Ghana - 4 luglio 2026, ore 03.30 a Kansas City

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