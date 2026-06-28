Tra le 35 partite che la Rai si è aggiudicata per l'edizione 2026 dei Mondiali – trasmesse ovviamente in contemporanea anche su DAZN, unica emittente che in Italia ha ottenuto la totalità della competizione – 6 (una al giorno) saranno quelle relative ai sedicesimi di finale, che prendono il via domenica 28 giugno con la sfida tra Sudafrica e Canada. Dopo le 17 gare trasmesse per la fase a gironi, ecco il programma previsto per il primo turno della fase ad eliminazione a diretta di questa Coppa del Mondo.
Mondiali 2026, come vedere le partite dei sedicesimi gratis: quali sono le gare trasmesse in chiaro dalla Rai
LE PARTITE SU RAI UNO
Domenica 28 giugno, ore 21: SUDAFRICA-CANADA
Lunedì 29 giugno, ore 19: BRASILE-GIAPPONE
Martedì 30 giugno, ore 23: FRANCIA-SVEZIA
Mercoledì 1° luglio, ore 22: BELGIO-SENEGAL
Giovedì 2 luglio, ore 21: SPAGNA-AUSTRIA
Venerdì 3 luglio, ore 20: AUSTRALIA-EGITTO
TUTTE LE ALTRE PARTITE SU DAZN
Lei sei partite di cui sopra saranno trasmesse in chiaro su Rai 1 e rispettano l'impegno dell'emittente di Stato a mandare in onda match compresi nella fascia oraria 18.40-02.00 con collegamenti pre-partita, post-partita e contenuti di approfondimento. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre partite che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.
Ecco la lista delle partite che saranno trasmesse in esclusiva in Italia soltanto su DAZN
Germania-Paraguay - 29 giugno 2026, ore 22.30
Olanda-Marocco - 30 giugno 2026, ore 03.00
Costa d'Avorio-Norvegia - 30 giugno 2026, ore 19.00 a Dallas
Messico-Ecuador - 1 luglio 2026, ore 03.00 a Città del Messico
Inghilterra-RD Congo - 1 luglio 2026, ore 18.00 ad Atlanta
Stati Uniti-Bosnia - 2 luglio 2026, ore 02.00 a San Francisco
Portogallo-Croazia - 3 luglio 2026, ore 01.00 a Toronto
Svizzera-Algeria - 3 luglio 2026, ore 05.00 a Vancouver
Argentina-Capo Verde - 4 luglio 2026, ore 00.00 a Miami
Colombia-Ghana - 4 luglio 2026, ore 03.30 a Kansas City
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