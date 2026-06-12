Mondiali 2026 anche su Prime Video, ufficiale l'accordo con DAZN: come vederli e quanto costa il servizio

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DAZN, alcune partite sulla Rai ma non solo: i Mondiali 2026, iniziati giovedì sera con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica e in corso di svolgimento, si potranno vedere anche suPrime Video.
Ad annunciare la nascita di una partnership proprio con Prime Video, il servizio streaming on demand di Amazon, è stata la stessa DAZN con un comunicato ufficiale. Partnership che, appunto, è stata pensata apposta per i Mondiali.
Ecco dunque tutti i dettagli su quali e quante partite dei Mondiali si potranno vedere su Prime Video, nonché sul metodo di attivazione e sul costo del servizio.