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Mondiali Prime VideoGetty/Prime Video
Stefano Silvestri

Mondiali 2026 anche su Prime Video, ufficiale l'accordo con DAZN: come vederli e quanto costa il servizio

Coppa del Mondo

DAZN ha annunciato di aver stretto una partnership per la trasmissione di tutte le partite dei Mondiali: come fare per vedere la competizione anche su Prime Video.

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DAZN, alcune partite sulla Rai ma non solo: i Mondiali 2026, iniziati giovedì sera con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica e in corso di svolgimento, si potranno vedere anche suPrime Video.

Ad annunciare la nascita di una partnership proprio con Prime Video, il servizio streaming on demand di Amazon, è stata la stessa DAZN con un comunicato ufficiale. Partnership che, appunto, è stata pensata apposta per i Mondiali.

Ecco dunque tutti i dettagli su quali e quante partite dei Mondiali si potranno vedere su Prime Video, nonché sul metodo di attivazione e sul costo del servizio.

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  • IL CANALE DAZN DEDICATO

    Come spiegato nel comunicato con i dettagli della partnership, su Prime Video è già presente un canale denominato “DAZN FIFA World Cup 2026™” e dedicato, appunto, alla trasmissione delle partite dei Mondiali. 

    Il canale in questione, sottolinea DAZN, "è già attivabile su Prime Video e potrà essere sottoscritto fino al 19 luglio 2026".

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  • QUANTE PARTITE DEI MONDIALI SU PRIME VIDEO

    Ma quante partite dei Mondiali si potranno vedere sul canale di DAZN presente su Prime Video? Non alcune, non solo le più importanti: tutte.

    Da Canada-Bosnia, partita della fase a gironi, passando per tutte le altre sfide dei gruppi e poi per quelle della fase a eliminazione diretta, finalissima compresa: gli interi Mondiali saranno trasmessi anche su “DAZN FIFA World Cup 2026™”. 

    "DAZN - si legge ancora nel comunicato - con questa partnership, punta a massimizzare la visibilità della competizione di calcio più prestigiosa al mondo e a rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare intercettando nuovi segmenti di pubblico, sempre più ampi e diversificati".

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  • COME ATTIVARE IL CANALE DAZN SU PRIME VIDEO

    Per vedere i Mondiali su Prime Video si deve effettuare l'iscrizione al canale “DAZN FIFA World Cup 2026™”. La visione del canale non è compresa nell'abbonamento a Prime Video, ma rappresenta al contrario un extra anche per chi è già cliente della piattaforma.

  • QUANTO COSTA VEDERE I MONDIALI SU PRIME VIDEO

    Come spiegato ancora da DAZN nel comunicato, "l’attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o DAZN".

    Nel dettaglio, il costo per l'attivazione del canale “DAZN FIFA World Cup 2026™” e per la visione di tutte le partite dei Mondiali attraverso Prime Video è di 24.99 euro.

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