Accordo di sublicenza tra DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite del Mondiale per Club, e Mediaset che ne trasmetterà una al giorno.

Importanti novità per tutti gli appassionati di calcio che attendono con ansia l'inizio del Mondiale per Club.

L'intera manifestazione, come noto già da tempo, verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro per intero da DAZN che però ha stretto un accordo di sublicenza con Mediaset.

Questo permetterà a tutti i tifosi italiani di vedere una partita al giorno del Mondiale per Club in chiaro anche sulle reti del gruppo.