Mondiale per Club, la pressione sale: il Real Madrid trema, Inter Miami e Atletico Madrid ancora in corsa (più o meno)

GOAL analizza quali squadre sono più sotto pressione nel Mondiale per Club in corso, mentre la fase a gironi prosegue.

La prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 è andata in archivio, e la competizione entra nel vivo. Nessuna squadra è ancora matematicamente eliminata, ma la seconda tornata di partite potrebbe già segnare le prime uscite dal torneo.

Non sono mancate le sorprese, e alcuni club blasonati devono fare risultato per blindare l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Le squadre di MLS, Los Angeles FC e Inter Miami, sono ancora in corsa, ma serviranno prestazioni convincenti in sfide complicate per centrare gli ottavi. Anche le big europee come Real Madrid, Inter, Borussia Dortmund e Atletico Madrid sono chiamati a confermarsi: la qualificazione è ancora alla portata, ma la pressione è alle stelle.

La seconda giornata della fase a gironi è partita giovedì, con un altro colpo di scena: il Botafogo ha battuto a sorpresa il PSG.