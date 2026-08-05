Molina-Roma, ecco il nuovo titolare per la fascia destra: c'è l'accordo con l'Atletico Madrid

La Roma fa sul serio e vuole accontentare il prima possibile le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini.

La proprietà della famiglia Friedkin, tutta la società giallorossa e il direttore sportivo Tony D'Amico ha una missione e una visione ben chiara su quelli che sono gli obiettivi e che dovranno essere i rinforzi per la formazione capitolina.

Al primo posto, oltre a un esterno di fantasia, sul taccuino della dirigenza c'è la casella dedicata al laterale difensivo che, agli occhi della Roma, è una necessità tattica che sta per essere risolta a stretto giro di posta con Nahuel Molina.