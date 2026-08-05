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Nahuel Molina Argentina 2026Getty
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Molina-Roma, ecco il nuovo titolare per la fascia destra: c'è l'accordo con l'Atletico Madrid

Calciomercato
Roma
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N. Molina

Nahuel Molina è pronto a tornare in Serie A per vestire la maglia della Roma: cosa manca per chiudere la trattativa.

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La Roma fa sul serio e vuole accontentare il prima possibile le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini.

La proprietà della famiglia Friedkin, tutta la società giallorossa e il direttore sportivo Tony D'Amico ha una missione e una visione ben chiara su quelli che sono gli obiettivi e che dovranno essere i rinforzi per la formazione capitolina.

Al primo posto, oltre a un esterno di fantasia, sul taccuino della dirigenza c'è la casella dedicata al laterale difensivo che, agli occhi della Roma, è una necessità tattica che sta per essere risolta a stretto giro di posta con Nahuel Molina.

  • L'OFFERTA

    Nel corso della giornata di ieri - martedì 4 agosto - la Roma ha presentato un'offerta ufficiale all'Atletico Madrid per l'acquisizione del cartellino di Nahuel Molina: una proposta importante da 13 milioni di euro, più altri 3/4 di bonus attivabili a seconda di determinate condizioni.

    Il laterale argentino, in uscita dalla formazione dei Colchoneros, sta riflettendo sulla proposta arrivata dalla Capitale, attirato dalla possibilità di vestire la maglia giallorossa e giocare in Italia e in Serie A.

    E oggi può essere davvero la giornata decisiva per la fumata bianca.

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  • NUOVI CONTATTI

    Come viene riportato, infatti, da Matteo Moretto sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, nella giornata odierna - mercoledì 5 agosto - è previsto un contatto diretto importantissimo fra tutte le parti in causa: Roma, Atletico Madrid e gli agenti di Molina per provare a chiudere l'operazione.

    In casa Roma filtra un certo ottimismo ed esiste la convinzione di definire nei dettagli la trattativa entro le prossime 24/48 ore, anche perché la trattativa é molto avanzata fra le parti tanto che i Colchoneros abbiano già, in realtà, accettato le condizioni dei capitolini e l'offerta da 16/17 milioni di euro complessivi.

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  • COSA MANCA PER CHIUDERE

    Cosa manca, dunque, per chiudere l'affare?

    Moretto sottolinea come Molina, in queste ultimissime ore, si è e si stia confrontando con la sua famiglia e sta dialogando con i propri agenti prima di dare il suo definitivo benestare alla destinazione giallorossa.

    Oggi ci si aspetta che l'operazione venga definita in tutti i dettagli, oggi può essere la giornata in cui Molina lascia l'Atletico Madrid e si accasa alla Roma.

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